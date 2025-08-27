"Taniec z Gwiazdami": Kaczorowska i Rogacewicz idą po zwycięstwo

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Obecnie trwają przygotowania do siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", która wystartuje 14 września. O jednej z par jest głośno już od dawna. Niedawno produkcja programu oficjalnie potwierdziła, że Marcinowi Rogacewiczowi (45 l.) na parkiecie będzie towarzyszyć Agnieszka Kaczorowska (33 l.). Wywołało to ogromne emocje. Od miesięcy plotkuje się bowiem o ich romansie.

Przystojny aktor dopingował Agnieszkę podczas szesnastego sezonu, gdy ta tańczyła z Filipem Gurłaczem (35 l.). Para narobiła w "Tańcu z Gwiazdami" sporo zamieszania. Czarowali na parkiecie i umiejętnie grali na emocjach widzów, którzy byli przekonani, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja.

O ile z Filipem Gurłaczem tancerka po prostu umiejętnie odgrywała swoją rolę, to z Rogacewiczem rzeczywiście łączy ją bliska relacja. Od dawna widywani są w swoim towarzystwie. Kilka razy zostali przyłapani przez paparazzi na czułościach. Po treningach aktor spędza czas z córkami Kaczorowskiej.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska słodzą sobie na Instagramie

Gwiazdor "Komisarza Alexa" jeszcze do niedawna nie był obiektem zainteresowania mediów, sam też unikał blasku fleszy. Głośno zrobiło się o nim właśnie za sprawą relacji z Agnieszką Kaczorowską. Aktor wcześniej związany był z Mają Rogacewicz, z którą doczekał się czwórki dzieci. Kilka tygodni temu sfinalizowali rozwód.

Od tamtej pory Rogacewicz coraz chętniej korzysta z mediów społecznościowych, a odkąd potwierdzono jego udział w "Tańcu z Gwiazdami" stał się częstym bywalcem na Instagramie. Razem ze swoją taneczną partnerką zamieszczają sporo zdjęć i filmików m.in. z treningów. Ostatnio wrzucili nagranie sprzed wejścia na salę. Para nie mogła powstrzymać się od flirtowania. Gdy Agnieszka Kaczorowska stwierdziła, że ma "odciśnięte czoło po fizjoterapii", Marcin Rogacewicz odpowiedział jej ze śmiechem:

Ja mam odciśnięte ciało po treningu z tobą! [...] I cudownie!

Następnie aktor stwierdził, że nie może się już doczekać ich kolejnego treningu. Agnieszka zapewniła go, że nic go nie ominie.

Przy tobie na pewno nic mnie nie ominie - odpowiedział z uśmiechem Rogacewicz.

Urocza z nich para?

