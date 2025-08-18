Agnieszka Kaczorowska dumna jak nigdy. Rogacewicz? Mokry od góry do dołu!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-18 7:55

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przygotowują się do wielkiego debiutu w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć do pierwszego odcinka pozostał jeszcze miesiąc, para spędza każdą wolną chwilę na intensywnych treningach. Tancerka nie ukrywa, że jest pod ogromnym wrażeniem zaangażowania swojego partnera, który jak zdradziła, podchodzi do zajęć, z niespotykaną determinacją.

Telewizja Polsat ogłosiła oficjalnie 16 sierpnia, że jedną z tegorocznych tanecznych par będą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Decyzja wzbudziła natychmiastowe emocje wśród fanów programu. Z jednej strony to efekt medialnych spekulacji na temat ich relacji prywatnej, a z drugiej oczekiwań wobec samego aktora, znanego m.in. z serialu "Komisarz Alex". Publiczność już nie może doczekać się, jak ta dwójka poradzi sobie na parkiecie.

Agnieszka Kaczorowska zachwycona Marcinem Rogacewiczem

Niedzielne przedpołudnie dla wielu było czasem relaksu, ale nie dla Kaczorowskiej i Rogacewicza. Zamiast leżakowania na słońcu, wybrali taneczną salę i kolejne godziny morderczych ćwiczeń. Aktorka i tancerka podkreślała w mediach społecznościowych, że Marcin od początku bardzo poważnie traktuje przygotowania.

Co ciekawe, Rogacewicz zaskoczył swoją trenerkę nietypowym podejściem do nauki. Jako pierwszy uczeń w jej karierze postanowił kupić specjalny, prywatny kij treningowy, którego używa podczas ćwiczeń.

Słuchajcie, to jest hit. Ja, bardzo często ucząc, używam kija - tak, kija, który pomaga zarówno w tańcach latynoamerykańskich, do ustawienia sylwetki, dobrego środka ciężkości, jak i w tańcach standardowych, do ramy. No i zawsze tego kija biorę z pomieszczenia gospodarczego - od szczotki, od mopa czy czegokolwiek, co się tam znajdzie. To jest mój pierwszy uczeń w historii całej mojej trenerskiej kariery, który kupił sobie własny, prywatny kij - powiedziała Kaczorowska.

Sam aktor w odpowiedzi żartował, że "lubi pracę w drewnie". Jak zdradził podczas treningu, wysiłek fizyczny bywa naprawdę intensywny. Na pytanie Agi o liczbę koszulek, jakie musiał zmienić po treningu, odpowiedział bez wahania - pięć poprzedniego dnia i kolejne pięć tego dnia.

