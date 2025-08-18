Telewizja Polsat ogłosiła oficjalnie 16 sierpnia, że jedną z tegorocznych tanecznych par będą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Decyzja wzbudziła natychmiastowe emocje wśród fanów programu. Z jednej strony to efekt medialnych spekulacji na temat ich relacji prywatnej, a z drugiej oczekiwań wobec samego aktora, znanego m.in. z serialu "Komisarz Alex". Publiczność już nie może doczekać się, jak ta dwójka poradzi sobie na parkiecie.

Zobacz też: Trening czy randka? Kaczorowska "podnieca" się potem Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska zachwycona Marcinem Rogacewiczem

Niedzielne przedpołudnie dla wielu było czasem relaksu, ale nie dla Kaczorowskiej i Rogacewicza. Zamiast leżakowania na słońcu, wybrali taneczną salę i kolejne godziny morderczych ćwiczeń. Aktorka i tancerka podkreślała w mediach społecznościowych, że Marcin od początku bardzo poważnie traktuje przygotowania.

Co ciekawe, Rogacewicz zaskoczył swoją trenerkę nietypowym podejściem do nauki. Jako pierwszy uczeń w jej karierze postanowił kupić specjalny, prywatny kij treningowy, którego używa podczas ćwiczeń.

Słuchajcie, to jest hit. Ja, bardzo często ucząc, używam kija - tak, kija, który pomaga zarówno w tańcach latynoamerykańskich, do ustawienia sylwetki, dobrego środka ciężkości, jak i w tańcach standardowych, do ramy. No i zawsze tego kija biorę z pomieszczenia gospodarczego - od szczotki, od mopa czy czegokolwiek, co się tam znajdzie. To jest mój pierwszy uczeń w historii całej mojej trenerskiej kariery, który kupił sobie własny, prywatny kij - powiedziała Kaczorowska.

Sam aktor w odpowiedzi żartował, że "lubi pracę w drewnie". Jak zdradził podczas treningu, wysiłek fizyczny bywa naprawdę intensywny. Na pytanie Agi o liczbę koszulek, jakie musiał zmienić po treningu, odpowiedział bez wahania - pięć poprzedniego dnia i kolejne pięć tego dnia.

Zobacz też: Oficjalne ogłoszenie w sprawie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Jest tak, jak wszyscy myśleli!

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska dumna jak nigdy. Rogacewicz? Mokry od góry do dołu!

Sonda Agnieszka Kaczorowska to dobra aktorka? TAK NIE NIE WIEM