Oficjalne ogłoszenie w sprawie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Jest tak, jak wszyscy myśleli!

Polsat wreszcie potwierdził to, o czym od dawna plotkowano! Widzowie "Tańca z Gwiazdami" mogą szykować się na wyjątkowy duet - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem na parkiecie najnowszej edycji tanecznego show. Oficjalne ogłoszenie wywołało falę komentarzy, a fani nie kryją ekscytacji. Ich wspólne występy zobaczymy już we wrześniu na antenie Polsatu.

Kto z kim zatańczy? - to pytanie powraca co sezon, gdy tylko ogłaszane są kolejne pary programu "Taniec z Gwiazdami". Od kilku tygodni spekulowano, że Agnieszka Kaczorowska, aktorka znana m.in. z roli Bożenki w Klanie oraz utalentowana tancerka, połączy siły z Marcinem Rogacewiczem. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości - Polsat oficjalnie potwierdził, że to właśnie oni stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par nadchodzącej edycji.

Oficjalne ogłoszenie w sprawie Kaczorowskiej i Rogacewicza

Dla Agnieszki Kaczorowskiej nie będzie to pierwszy występ na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Piękna aktorka i profesjonalna tancerka wielokrotnie udowadniała, że taniec ma we krwi. Jej doświadczenie i charyzma sprawiają, że zawsze jest w centrum uwagi. Widzowie pamiętają, jak już wcześniej zdobywała uznanie jury i publiczności, a teraz z niecierpliwością czekają, jak poradzi sobie w duecie z Rogacewiczem.

Marcin Rogacewicz zatańczy z Agnieszką Kaczorowską! Agnieszka to utytułowana tancerka z najwyższą międzynarodową klasą taneczną „S” zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym. W swojej karierze sięgnęła m.in. po Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, złoty medal Mistrzostw Świata i brąz na Mistrzostwach Europy w tym samym roku. Ma też na swoim koncie Kryształową Kulę, którą zdobyła w jednej z poprzednich edycji programu. Z takim wsparciem Marcin ma ogromne szanse namieszać w tym sezonie! - czytamy w sieci.

Marcin Rogacewicz z kolei to aktor, którego publiczność kojarzy z wielu serialowych produkcji. Przez lata zaskarbił sobie sympatię widzów, a jego role filmowe i telewizyjne zawsze budziły emocje. Teraz czeka go zupełnie nowe wyzwanie - parkiet, taneczne figury i oceny surowego jury.

Polsat już rozpoczął kampanię promującą nową edycję programu. Fani komentują, że to duet skazany na sukces - ona z profesjonalnym warsztatem i sceniczną charyzmą, on z energią i naturalnym urokiem, który może podbić serca widzów.

Premiera nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaplanowana jest na wrzesień. Program od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów, a każda odsłona show rodzi nowe gwiazdy tanecznego parkietu. Tym razem producenci postawili na połączenie znanych twarzy z osobowościami scenicznymi, które mają szansę stworzyć niezapomniane show.

Wszystko wskazuje na to, że duet Kaczorowska i Rogacewicz będzie jednym z najmocniejszych punktów tegorocznej edycji. Już teraz mówi się, że mogą zajść bardzo daleko, a nawet powalczyć o Kryształową Kulę.

