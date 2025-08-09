Wiemy, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"! Wszystko się wydało

Jesienią 2025 roku parkiet "Tańca z Gwiazdami" ponownie zapłonie od emocji! Jubileuszowa, 20. edycja programu zapowiada się wyjątkowo, producenci przygotowali obsadę, w której każdy znajdzie swojego faworyta. Lista uczestników wywołała lawinę komentarzy, a widzowie już wytypowali, kto ich zdaniem zdobędzie kryształową kulę. Dziennikarze portalu eska.pl przeprowadzili specjalną ankietę, w której zwycięzca jest tylko jeden.

Dwudziesta rocznica programu to dla Polsatu doskonała okazja, by zaprezentować prawdziwie gwiazdorską mieszankę. W taneczny wir porwą się przedstawiciele różnych dziedzin, od muzyki i aktorstwa, przez modę i sport, aż po internetowych twórców. W tym sezonie nie zabraknie zarówno doświadczonych artystów scenicznych, jak i osób, które dopiero będą musiały odnaleźć się w świetle reflektorów. Rywalizacja o kryształową kulę będzie więc nie tylko widowiskiem, ale i testem charakterów.

"Taniec z Gwiazdami": wiemy, kto wygra show Polsatu! Wszystko jasne

W jubileuszowej edycji wystąpi aż 12 uczestników: Mikołaj "Bagi" Bagiński – influencer znany z humorystycznych treści, Maja Bohosiewicz – aktorka i prezenterka, Barbara Bursztynowicz – legenda polskich seriali, Michał Czernecki – aktor filmowy i teatralny, Wiktoria Gorodecka – aktorka, Tomasz Karolak – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej komedii, Lanberry – piosenkarka, Ewa Minge – ceniona projektantka mody, Maurycy Popiel – aktor znany z produkcji telewizyjnych, Marcin Rogacewicz – aktor serialowy, Aleksander Sikora – prezenter i dziennikarz, oraz Katarzyna Zillmann – wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie.

Choć pierwszy odcinek dopiero przed nami, redakcja portalu eska.pl postanowiła sprawdzić, kogo widzowie widzą w roli triumfatora. W internetowej sondzie oddano tysiące głosów, a wyniki okazały się zaskakujące.

Miejsca 12 - 7: Stawkę zamykają Wiktoria Gorodecka (2% głosów), Barbara Bursztynowicz (2%) oraz Ewa Minge (2%). Tuż nad nimi uplasował się Maurycy Popiel z wynikiem 3% oraz Katarzyna Zillmann – również 3%. Siódme miejsce należy do Michała Czerneckiego, który zdobył 6% poparcia.

Miejsca 6 - 4: Na szóstym miejscu znalazł się Tomasz Karolak (7%), a piąte zajął Mikołaj "Bagi" Bagiński z 11% głosów. Pierwszą czwórkę zamyka Maja Bohosiewicz – jej wynik to 12%.

Czołowa trójka: Trzecie miejsce należy do Aleksandra Sikory (15%), drugie – do wokalistki Lanberry (16%). Bezdyskusyjnym liderem w oczach internautów jest Marcin Rogacewicz, który zdobył aż 20% głosów.

