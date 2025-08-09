Partnerka Michała Czerneckiego wprost o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Ma konkretne zamiary

17. edycja „Tańca z Gwiazdami” rusza już jesienią, a ogłoszone niedawno pary od razu wywołały gorącą dyskusję. Michał Czernecki, ceniony aktor, zatańczy z Julią Suryś. Ona już zdradza, jakie ma zdanie o swoim partnerze, a on mierzy się z burzliwymi zmianami w życiu prywatnym.

Czernecki i Suryś – gorący duet w „TzG” 

Podczas konfrencji ramówkowej Polsatu poznaliśmy pary jesiennej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja show ujawniła uczestników nowej edycji, którzy pojawią się razem na parkiecie. Michał Czernecki stworzy taneczny duet z Julią Suryś – znaną widzom z poprzednich sezonów programu. Wpis na oficjalnym profilu show szybko wywołał falę komentarzy i spekulacji na temat szans tej pary.

Julia Suryś: „Świetny aktor, zarażę go miłością do tańca”

Tancerka w rozmowie z Plotkiem przyznała, że jest bardzo podekscytowana współpracą z nowym partnerem. – Śledzę jego twórczość: świetny aktor – podkreśliła. Suryś zapowiedziała, że jej celem jest sprawić, aby Czernecki świetnie bawił się w programie i poczuł prawdziwą radość z tańca:

Chciałabym, żeby Michał miał świetny czas w tym programie i postaram się zarazić go miłością do tańca. Taki jest mój cel, a ocenę tego, czy jest szansa na Kryształową Kulę, zostawię jurorom i widzom

Taniec w cieniu głośnego rozwodu

Debiut Michała Czerneckiego w „TzG” wzbudza zainteresowanie nie tylko z powodu jego aktorskiego dorobku. Aktor niedawno ogłosił rozstanie z żoną po 20 latach małżeństwa. Sprawa rozwodowa wciąż trwa, a była partnerka wróciła do nazwiska panieńskiego – zmiana została odnotowana m.in. w rejestrze CEIDG. Tymczasem Czernecki pojawia się już publicznie z nową towarzyszką – podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej widziano go z atrakcyjną blondynką.

Czy będą czarnym koniem edycji?

Choć to dopiero początek tanecznej przygody, para Czernecki–Suryś już przyciąga uwagę mediów i widzów. Rozpoznawalność aktora, charyzma tancerki i medialne tło mogą sprawić, że duet będzie jednym z najczęściej komentowanych w tej edycji. Czy przełożą to na sukces na parkiecie? O tym przekonamy się wkrótce.

Julia Suryś: taneczna gwiazda, która wraca po więcej

Julia Suryś to tancerka z imponującym dorobkiem, modelka i instruktorka, która w „Tańcu z Gwiazdami” zadebiutowała w 13. edycji u boku aktora Michała Mikołajczaka. Para zachwycała energią i zgraniem, jednak ich przygoda zakończyła się w piątym odcinku. Po krótkiej przerwie wróciła do programu w 15. edycji, tym razem partnerując Filipowi Lacie – ich występy zebrały sporo pozytywnych komentarzy i udowodniły, że Julia potrafi dopasować styl do każdego partnera.

Widzowie cenią ją za profesjonalizm, otwartość i umiejętność wprowadzania partnerów w świat tańca bez presji, ale z ogromną pasją. Prywatnie angażuje się w projekty taneczne poza telewizją, prowadzi warsztaty i bierze udział w pokazach, co tylko umacnia jej pozycję w świecie tańca, pracuje też w modelingu. Teraz, w 17. edycji, jej partnerem został aktor Michał Czernecki, a fani już zastanawiają się, czy to właśnie ten duet może sięgnąć po Kryształową Kulę.

