Taniec z rozwodnikami. Istna plaga rozstań w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Z sali sądowej na parkiet. Ci uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" właśnie się rozwodzą

Nie od dziś wiadomo, że w programie "Taniec z Gwiazdami" nie zawsze chodzi o sam taniec. W show liczą się też prywatne historie uczestników. Wiele razy śledziliśmy już aktorki i piosenkarki, które wreszcie robią coś dla siebie, odzyskują kobiecość i radość życia. Standardem są też znani panowie, którzy kiedyś byli łobuzami, niektórzy nawet otarli się o dno, a dziś pokazują swoją wrażliwą stronę. Świetnie "sprzedają się" też rozwody.

W jesiennej edycji będziemy ich mieli pod dostatkiem. Na parkiecie pojawią się bowiem gwiazdy, o których rozstaniach dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach. Szczególnie głośno jest oczywiście o Agnieszce Kaczorowskiej. Aktorka i tancerka jest w trakcie negocjowania ugody rozwodowej z Maciejem Pelą. Ku wielkiemu zaskoczeniu i ekscytacji mediów na udział w show zgodził się jej nowy chłopak - aktor Marcin Rogacewicz. Odtwórca roli "Komisarza Alexa" w czerwcu po 12 latach małżeństwa rozwiódł się z żoną. Para doczekała się czwórki dzieci.

Na parkiecie pojawi się także aktor Michał Czernecki (47 l.), który po 20 latach rozwodzi się z żoną, Magdaleną. Gwiazdor przed laty przyznał się do romansu z inną kobietą. Przez 1,5 roku prowadził podwójne życie. Żona ratowała wtedy ich związek. A jednak po latach ich drogi i tak się rozchodzą.

Ostatnio aktora zauważyliśmy w towarzystwie innej kobiety. Pojawił się z nią na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej.

Jakby rozwodników było za mało, będzie jeszcze jeden - aktor Maurycy Popiel (35 l.). Żona gwiazdora "M jak miłość" złożyła w sądzie pozew z orzekaniem o jego winie. Jak bowiem ogłosiła, jej mąż związał się z inną kobietą, koleżanką z plany - Emmą Giegżno.

W rozmowie z nami żona Popiela, aktorka Izabela Warykiewicz (41 l.), zdradza, że będzie śledziła program, ale na byłego wkrótce męża raczej nie zagłosuje...

Kibicuję prawie wszystkim w tej edycji, którzy z odwagą wychodzą na parkiet. Wiem z własnego doświadczenia, że oprócz błysku i zabawy to też naprawdę ciężka praca. Ze sportem jestem związana od małego, więc wiem, ile potu kryje się za tymi uśmiechami i cekinami. Z wielką przyjemnością wzięłabym udział w takim show… Tylko, no cóż, żadna ze mnie gwiazda

- śmieje się aktorka w rozmowie z "Super Expressem". I wbija szpilę Popielowi. - A jeśli chodzi o mojego "jeszcze męża", to ja mu bardzo dobrze życzę. Niekoniecznie kibicuję. On już wybrał inną partnerkę do tańca przez życie - dodaje złośliwie.

Kto wie, może do września rozwód ogłosi ktoś jeszcze?

W nowym "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią także: Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz, Aleksander Sikora czy Ewa Minge.