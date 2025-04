Agnieszka Kaczorowska zostawiła byłemu dom i długi! Tak razem z Maciejem Pelą negocjowali ugodę przed rozwodem

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż od miesięcy szykują się do rozwodu. Czas mija, a papiery w sądzie wciąż nie zostały złożone. To nie opóźnienie, wszystko idzie zgodnie z planem! Zanim dojdzie do oficjalnego rozwodu, byli partnerzy chcą podzielić majątek i opiekę nad dziećmi. Ostatnio przez kilka godzin negocjowali ugodę. Nie byli sami, towarzyszyli im prawnicy. Wszystko sfotografowali paparazzi!