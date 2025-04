Co z pogrzebem?

Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

Iwona Pavlović pokazała zdjęcia sprzed 20 lat. Fani porównują ją do Kayah!

Widzicie to podobieństwo?

Ekskluzywna premiera z wybranymi gwiazdami. A ciuchy już odsprzedają! I to WIELOKROTNIE drożej. Wstyd?

Maciej Pela w ostatnim czasie jest prawdziwym ulubieńcem mediów. Niedawno popularne stały się w sieci jego zdjęcia, na których został przyłapany na randce z Paulą Wicherską, czyli uczestniczką "Love Never Lies". Nie były to jednak grzeczne fotki. Grzeszny Pela był wyraźnie zmęczony tego dnia czułościami z Paulą, bo na kilku zdjęciach został przyłapany, jak słodko śpi. 35-latek po kilkunastu minutach jednak się obudził i kontynuował wieczór pełen uniesień. Niedługo po opublikowaniu zdjęć w sieci Pela zamieścił na instagramowym koncie oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Teraz wyszła na jaw jednak inna sprawa. Okazuje się, że w czasie, kiedy Pela bawił się z Paulą, tworzył romantyczny związek z inną kobietą.

Zobacz też: Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Gwiazda "The Voice" była w związku z Maciejem Pelą? Wszystko wyjawiła

Okazuje się, że w życiu Macieja Peli była obecna także inna piękność. Chodzi o Izabelę Płóciennik, która jest finalistką "The Voice of Poland". Tancerz i artystka mieli poznać się w sieci. O swojej bliskiej relacji nie mówili jednak w mediach społecznościowych. W sieci pojawiły się jednak fotki "zakochanych", kiedy ci poszli razem na imprezę Vogule Poland organizowaną 15 marca 2025 roku w Gdańsku. Para miała nie kryć się z czułościami, co widzieli obecni na wydarzeniu goście. Zakochani mieli również opuścić imprezę razem.

Płóciennik w rozmowie z redakcją portalu pudelek.pl wyjawiła, że przez trzy miesiące łączyła ją "romantyczna relacja" z Maciejem Pelą. Artystka wyjawiła dziennikarzom również to, że rozstała się z tancerzem dzień po rozdaniu nagród "Jupitery roku", czyli 2 kwietnia 2025 roku.

Zaczęliśmy spotykać się w grudniu ubiegłego roku. Rozstaliśmy się 2 kwietnia. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej kontynuować tej relacji - można przeczytać słowa kobiety na stronie jastrzabpost.pl.

Jakby tego było mało dziennikarze portalu jastrzabpost.pl dotarli do osoby z otoczenia Płóciennik, która wyznała, że Iza była w szoku, kiedy zobaczyła fotki Maćka z Paulą.

Iza była bardzo zaskoczona, widząc artykuł z tymi zdjęciami, zważywszy na fakt, iż para tworzyła związek przez ostatnie kilka miesięcy włącznie z dniem powstania tych zdjęć - przekazał portalowi informator.

Zobacz też: Maciej Pela wyjawił prawdę na temat zdrad. Szokujące

Zobacz naszą galerię: Maciej Pela wyjawił prawdę na temat zdrad. Szokujące

Sonda Czy Maciej Pela słusznie przeprasza za swoją "wpadkę" ze zdjęciami z szalonej nocy? Tak, przeprosiny się należą Nie, przecież nic złego nie zrobił Nie, ale jak już przeprosił to OK Trudno powiedzieć Nie obchodzi mnie to