Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zdradziły, co je łączy. Widzowie przecierali oczy, gdy padły te słowa

Choć finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" dawno za nami, zainteresowanie Katarzyną Zillmann i Janją Lesar nie słabnie. Widzowie i internauci uważnie śledzą każdy ich wspólny krok, a media chętnie komentują zmiany w życiu prywatnym obu kobiet. Po zakończeniu programu pojawiły się informacje o rozstaniu Katarzyny z Julią Walczak, a niedługo później Janja Lesar potwierdziła koniec wieloletniego związku z Krzysztofem Hulbojem. Wspólne zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych tylko podsycały spekulacje.

Zillmann i Lesar w "halo tu polsat"

Rozmowę w "halo tu polsat" rozpoczęła Paulina Sykut-Jeżyna, zwracając uwagę na ogromne emocje, jakie wciąż towarzyszą tej dwójce. Katarzyna Zillmann z dystansem i humorem skomentowała zainteresowanie swoją codziennością.

- Tak, jak spędzamy wieczory, czy biegamy, co kupujemy w dyskontach... Tak, to jest bardzo ciekawe – żartowała, po czym dodała: - A jak jest? No jest generalnie fajnie i intensywnie. Z mojej strony, ja totalnie się zadurzyłam w tańcu.

Wspomniała też o fanach, którzy licznie ich wspierają, a Janja Lesar podkreśliła znaczenie tej więzi.

Nie mam rodziny, ale wiem, że zawsze ktoś jest. (...) Fajne uczucie, ale przede wszystkim tańczymy, trenujemy.

Przyjaźń czy miłość? Sykut-Jeżyna zapytała wprost

Nie mogło zabraknąć pytania, które nurtuje wielu widzów. "Czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość?" – zapytała wprost Paulina Sykut-Jeżyna. Reakcja Katarzyny była natychmiastowa: "Co wy, tak w śniadaniówce?! Do kawy?!".

Janja Lesar spróbowała jednak nazwać to, co je łączy:

Jest bardzo fajna relacja. Mi się wydaje, że ciężko takie rzeczy dokładnie określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas naprawdę taniec, wielka pasja i przyjaźń. Lubimy nie tylko tańczyć, ale też gotować, jak się okazuje. Gdzie ja myślałam, że ja gotuję tak po prostu, a się okazuje, że dobrze gotuję, bo Kasia lubi.

Na uwagę prowadzącej: "Może gotujesz dla odpowiedniej osoby", Janja odpowiedziała krótko: "Tak".

Zillmann i Lesar snują wspólne plany na przyszłość

Z rozmowy jasno wynikało, że taniec nadal odgrywa w ich życiu kluczową rolę. Katarzyna i Janja zdradziły, że pracują nad wspólnym przedsięwzięciem skierowanym do fanów.

Na pewno chcemy się spotykać z ludźmi, którzy mają otwarte serca, którzy są zainspirowani, kreatywni, czyli nasi fani

– mówiła Janja.

Mamy już trochę pomysłów, nawet wstępne terminy, na jakieś, powiedzmy, warsztaty taneczne

- dodała Katarzyna.

Zillmann i Lesar spędzą razem święta

Na zakończenie rozmowy pojawił się jeszcze temat świąt. Janja Lesar przyznała, że po raz pierwszy nie spędzi Bożego Narodzenia w rodzinnym domu. Obie potwierdziły, że ten czas – przynajmniej częściowo – spędzą razem, choć Katarzyna Zillmann nie zrezygnuje z treningów.

Będzie miała parę godzin!

– zapewniała Janja.

Kasia Zillmann ma dość komentarzy o sukienki i szpilki w "Tańcu z Gwiazdami". To ją bardzo denerwuje!