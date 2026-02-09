Walentynki tuż-tuż, a gwiazdy już szykują się do świętowania dnia zakochanych. Jedną z nich jest Wiktoria Gąsiewska, która w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że w tym roku chce dać partnerowi pełną kontrolę nad planami.

A to trzeba się mojego partnera zapytać, co on planuje, bo ja mu w tym roku pałeczkę oddaję i czekam na jakieś niespodzianki - mówiła nam aktorka.

Miłosne oczekiwanie Wiktorii Gąsiewskiej! Aktorka czeka na walentynki

Gwiazda seriali i programów rozrywkowych podkreśla, że w związku panuje pełna szczerość i brak tajemnic, choć oczywiście drobne niespodzianki są mile widziane.

Zresztą nie, ja tak sobie żartuję, nie mamy żadnych tajemnic przed sobą, no, chyba że jakieś niespodzianki właśnie, no to może na te walentynki jednak wydarzy się coś, o czym nie wiem - zdradza nam Wiktoria.

Aktorka dodaje, że jej podejście do świętowania zakochanych jest lekkie, ale romantyczne.

Trochę trzeba się traktować jak princess. Zresztą myślę, że jak się trafi na odpowiedniego partnera, to właśnie tak kobieta powinna się czuć - mówi Gąsiewska.

Wygląda na to, że Wiktoria w tym roku planuje spędzić walentynki w pełnym relaksie i radości, pozwalając swojemu ukochanemu na przejęcie inicjatywy. Ciekawe czy czeka ją kolacja przy świecach, romantyczna podróż, a może niespodzianka w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Jedno jest pewne - aktorka nie kryje podekscytowania i niecierpliwie czeka, co wymyśli jej ukochany.

Rozmawiała Julita Buczek

