Rozpędzona karuzela z ludźmi runęła na oczach tłumu! Jedna osoba zginęła, 19 rannych

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-02-09 12:53

To nagranie trudno oglądać ze spokojem! W sobotę, 7 lutego, w Indiach doszło do wstrząsającej katastrofy. Podczas wielkiego jarmarku Surajkund Mela w Faridabad jedna z największych atrakcji imprezy - karuzela Tsunami - nagle z impetem runęła o ziemię na oczach widzów. Zginął inspektor policji, który próbował ratować ludzi. 19 innych osób zostało rannych. Szokujące!

  • W Indiach doszło do tragicznego wypadku w wesołym miasteczku, gdzie karuzela Tsunami runęła na ziemię.
  • W katastrofie rannych zostało 19 osób, a inspektor policji zginął, próbując ratować poszkodowanych.
  • Mimo wcześniejszych atestów bezpieczeństwa, karuzela uległa awarii, a przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja.
  • Co zawiodło w systemie bezpieczeństwa i jakie będą konsekwencje tej tragedii? Poznaj szczegóły zdarzenia.

Do wypadku, o którym mówią teraz media na całym świecie doszło w minioną sobotę, 7 lutego, około godz. 18 lokalnego czasu. Na terenie ogromnego wesołego miasteczka Surajkund Mela w Faridabad w Indiach zabawa trwała w najlepsze, gdy nagle największa atrakcja imprezy, ogromna karuzela Tsunami, uległa awarii, pękła i z wysoka runęła na ziemię na oczach widzów. Jechało nią kilkadziesiąt osób. Na miejscu od razu wybuchła panika. Obserwatorzy rzucili się ludziom na ratunek. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę

Tragedia w wesołym miasteczku. Karuzela runęła na oczach widzów

Jednym z tych, którzy próbowali ratować ludzi, był zabezpieczający wydarzenie inspektor lokalnej policji Jagdish Prasad. Jak opisuje "Times of India", rzucił się w stronę karuzeli, zauważając, że jest ona przechylona z jednego końca. "Gdy próbował wyciągać ludzi spod karuzeli, jej część osunęła się i uderzyła go w głowę, powodując ciężkie obrażenia. Inspektor zmarł podczas prób reanimacji".

Tragedia w Indiach. Inspektor próbował ratować ludzi, sam zginął

Władze regionu poinformowały, że w wypadku rannych zostało 19 osób, w tym dwie policjantki. Większość odniosła lekkie obrażenia, a dwie lub trzy poważne. "Wszyscy zostali zgłoszeni jako przytomni i przebywają obecnie w pobliskich szpitalach" - czytamy. Całe zdarzenie ma teraz zbadać komisja śledcza. Jeszcze w weekend powiadomiono, że "wszystkie urządzenia zostały zatwierdzone wcześniej przez odpowiednie organy i uznane za sprawne". Nie wiadomo, co spowodowało awarię. Premier stanu Haryana Nayab Saini powiedział, że jest głęboko zasmucony, a także polecił władzom zapewnienie natychmiastowego leczenia i pomocy rannym oraz ich rodzinom.

Opole: Winda RUNĘŁA W DÓŁ z 9. piętra! Dramatyczny wypadek na osiedlu AK.
Rozpędzona karuzela z ludźmi runęła na oczach tłumu! Jedna osoba zginęła, 13 rannych
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WESOŁE MIASTECZKO
INDIE
WYPADEK