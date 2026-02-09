Rozpędzona karuzela z ludźmi runęła na oczach tłumu! Jedna osoba zginęła, 19 rannych

W Indiach doszło do tragicznego wypadku w wesołym miasteczku, gdzie karuzela Tsunami runęła na ziemię.

W katastrofie rannych zostało 19 osób, a inspektor policji zginął, próbując ratować poszkodowanych.

Mimo wcześniejszych atestów bezpieczeństwa, karuzela uległa awarii, a przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja.

Co zawiodło w systemie bezpieczeństwa i jakie będą konsekwencje tej tragedii? Poznaj szczegóły zdarzenia.

Do wypadku, o którym mówią teraz media na całym świecie doszło w minioną sobotę, 7 lutego, około godz. 18 lokalnego czasu. Na terenie ogromnego wesołego miasteczka Surajkund Mela w Faridabad w Indiach zabawa trwała w najlepsze, gdy nagle największa atrakcja imprezy, ogromna karuzela Tsunami, uległa awarii, pękła i z wysoka runęła na ziemię na oczach widzów. Jechało nią kilkadziesiąt osób. Na miejscu od razu wybuchła panika. Obserwatorzy rzucili się ludziom na ratunek. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę

Tragedia w wesołym miasteczku. Karuzela runęła na oczach widzów

Jednym z tych, którzy próbowali ratować ludzi, był zabezpieczający wydarzenie inspektor lokalnej policji Jagdish Prasad. Jak opisuje "Times of India", rzucił się w stronę karuzeli, zauważając, że jest ona przechylona z jednego końca. "Gdy próbował wyciągać ludzi spod karuzeli, jej część osunęła się i uderzyła go w głowę, powodując ciężkie obrażenia. Inspektor zmarł podczas prób reanimacji".

Tragedia w Indiach. Inspektor próbował ratować ludzi, sam zginął

Władze regionu poinformowały, że w wypadku rannych zostało 19 osób, w tym dwie policjantki. Większość odniosła lekkie obrażenia, a dwie lub trzy poważne. "Wszyscy zostali zgłoszeni jako przytomni i przebywają obecnie w pobliskich szpitalach" - czytamy. Całe zdarzenie ma teraz zbadać komisja śledcza. Jeszcze w weekend powiadomiono, że "wszystkie urządzenia zostały zatwierdzone wcześniej przez odpowiednie organy i uznane za sprawne". Nie wiadomo, co spowodowało awarię. Premier stanu Haryana Nayab Saini powiedział, że jest głęboko zasmucony, a także polecił władzom zapewnienie natychmiastowego leczenia i pomocy rannym oraz ich rodzinom.

Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Faridabad kentinde bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platformun havadayken kırılarak yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. pic.twitter.com/Eyh9gFb15f— Dış Ses (@disseshaber) February 9, 2026