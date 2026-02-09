Wykopali z grobu "żywą Barbie"! Są straszne podejrzenia

"Żywa Barbie" ekshumowana. Prokuratura uważa, że Barbara Kankavsky mogła zostać zamordowana

O zagadkowej śmierć tej brazylijskiej influencerki było głośno pod koniec ubiegłego roku. Barbara Jankavski (+31 l.) była znana w sieci jako "żywa Barbie" czy "ludzka Barbie" z racji zamiłowania do operacji plastycznych. Została znaleziona martwa 2 listopada w domu w zachodnim São Paulo. Nie był to dom 31-latki, lecz pewnego 51-letniego mężczyzny, który zeznał potem, iż wynajął celebrytkę na noc, bo - według jego słow - była prostytutką. Człowiek ten powiedział, że tej nocy razem z "żywą Barbie" brali narkotyki, w pewnym momencie kobieta straciła przytomność i przestała oddychać, a on wtedy wezwał pomoc i próbował reanimować 31-latkę aż do przyjazdu ratowników. Niestety, mimo ich wysiłków influencerka zmarła. Służby w São Paulo za oficjalną przyczynę zgonu uznały przypadkowe przedawkowanie kokainy, jednak zarówno rodzina, jak i prokuratura w São Paulo przekonywały, iż mogło dojść do zabójstwa, a nie nieszczęśliwego wypadku. Teraz starania przyniosły efekty.

Zwłoki brazylijskiej influencerki ekshumowane. Została uduszona?

„Ludzka Barbie” została ekshumowana, a prokuratura podważa raport koronera, według którego kobieta miała umrzeć na skutek zawału serca wywołanego zażyciem kokainy. Śledczy nie wykluczają, że 31-letnia influencerka mogła zostać zamordowana, a jedną z badanych hipotez jest uduszenie. Ekshumacja została przeprowadzona 3 lutego po tym jak policja uzyskała nakaz sądowy umożliwiający wykonanie dodatkowych badań. Kluczowe ma być prześwietlenie szyi kobiety, aby sprawdzić, czy doszło do złamań kości lub innych obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. Oprócz tego zaplanowano analizę DNA spod paznokci Bárbary. Ma ona pomóc ustalić, czy influencerka próbowała się bronić przed śmiercią. Rodzina zmarłej domaga się pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

