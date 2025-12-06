Tajemnicza śmierć "żywej Barbie". Polsko brzmiące nazwisko

Brazylijska celebrytka Barbara Jankavski nie żyje. Jej rodzina nie wierzy w przedawkowanie

Zagadkowa śmierć brazylijskiej influencerki! Barbara Jankavski (+31 l.) była znana w sieci jako "żywa Barbie" czy "ludzka Barbie" z racji zamiłowania do operacji plastycznych. Teraz nie żyje, a jej rodzina zadaje pytania o to, czy aby na pewno był to tylko nieszczęśliwy wypadek. Jankavski - kobieta o polsko brzmiącym nazwisku, lecz pochodząca z Brazylii - została znaleziona martwa 2 listopada w domu w zachodnim São Paulo. Nie był to dom 31-latki, lecz pewnego 51-letniego mężczyzny, który zeznał potem, iż wynajął celebrytkę na noc, bo - według jego słow - była prostytutką. Człowiek ten powiedział, że tej nocy razem z "żywą Barbie" brali narkotyki, w pewnym momencie kobieta straciła przytomność i przestała oddychać, a on wtedy wezwał pomoc i próbował reanimować 31-latkę aż do przyjazdu ratowników. Niestety, mimo ich wysiłków influencerka zmarła.

Przedawkowanie czy zabójstwo? Rodzina i prokuratura chcą dalszego badania sprawy

Tymczasem informacje przekazywane w brazylijskich mediach mówiły o tym, że kobieta została znaleziona w samej bieliźnie, z urazem lewego oka i śladami obrażeń na plecach. Jak przekonuje rodzina Barbary, policja w ogóle nie zainteresowała się tymi urazami. Służby w São Paulo po analizie dowodów dokonanej przez biegłych wskazały już oficjalną przyczynę zgonu - przypadkowe przedawkowanie kokainy, jednak bliscy nie zamierzają zamykać sprawy. Zarówno rodzina, jak i Prokuratura w São Paulo dążą do tego, by sprawa została skierowana do Jury Court, odpowiednika postępowania w sprawach o najcięższe przestępstwa, ponieważ ich zdaniem mogło dojść do zabójstwa, a nie nieszczęśliwego wypadku.

'Human Barbie' influencer Barbara Jankavski's cause of death has been released.Details: https://t.co/3lau0OPUuj pic.twitter.com/RekDLt1wU7— TMZ (@TMZ) December 4, 2025

