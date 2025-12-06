Influencerka nie przeżyła porodu! Bliźnięta uratowane

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-06 17:53

Influencerka Pyari Maryam, obserwowana na Instagramie przez prawie 150 tysięcy osób, zmarła wskutek powikłań po porodzie. Jak podają lokalne media, choć jej stan gwałtownie się pogorszył, na świat przyszli zdrowi, długo wyczekiwani bliźniacy. Mąż influencerki potwierdził tragedię w poruszającym wpisie.

Świat mediów społecznościowych pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci 26-letniej Pyari Maryam, twórczyni internetowej, która zyskała popularność dzięki ciepłym, emocjonalnym filmikom i rodzinnej atmosferze swoich profili. Informacje o jej odejściu potwierdziły pakistańskie serwisy informacyjne, a wstrząsające wieści szybko obiegły internet, wywołując poruszenie wśród fanów i innych twórców.

Zobacz też: Nie żyje popularna influencerka. Fani w żałobie po śmierci swojej idolki

Nie żyje popularna influencerka. Odeszła w wyniku komplikacji porodowych 

Do tragicznego zdarzenia doszło 4 grudnia 2025 roku. Jak donoszą media, Maryam trafiła do szpitala, by powitać na świecie swoje pierwsze dzieci. Niestety, w trakcie porodu pojawiły się ciężkie komplikacje, które doprowadziły do jej śmierci. Mąż influencerki, Ahsan Ali, przekazał dramatyczną wiadomość w InstaStories na profilu zmarłej żony. Udostępnił zdjęcie ich nowo narodzonych bliźniaków, zasłaniając twarze emotikonami serc, oraz poprosił obserwatorów o modlitwę. Podkreślił również, że chłopcy czują się dobrze i są bezpieczni.

Jeszcze przed porodem influencerka publikowała liczne nagrania z mężem, celebrując nadchodzące rodzicielstwo. Ali pojawiał się na nich w koszulce z napisem "Dad to Be", a para chętnie pokazywała kulisy swojego domowego życia na Instagramie, TikToku i YouTube. Jej naturalność, spokój i serdeczność przyciągały tysiące obserwatorów, którzy regularnie śledzili codzienność młodego małżeństwa.

Po tragedii Ahsan Ali zwrócił się do internautów z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny. Jak podają lokalne media, poprosił, by w obliczu ogromnej straty nie pisano spekulacji ani nie nękano bliskich Maryam, którzy przeżywają najcięższe chwile w życiu.

Śmierć Maryam nie jest niestety odosobnionym przypadkiem w świecie influencerów. Kilka tygodni wcześniej zmarła Stacey Hatfield, znana z promowania naturalnej żywności. Odeszła wkrótce po narodzinach synka, a informację o jej śmierci przekazał mąż. Z kolei wiosną tego roku Matthew Okula poinformował o śmierci swojej żony, influencerki pielęgniarskiej Hailey Okuli, która również straciła życie w wyniku komplikacji poporodowych. W emocjonalnym wpisie mężczyzna podkreślał, że była jego największą miłością i oparciem przez ponad dekadę.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Odeszła wskutek komplikacji porodowych

Zobacz naszą galerię: Influencerka nie przeżyła porodu! Bliźnięta uratowane

Influencerka nie przeżyła porodu! Bliźnięta uratowane
16 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INFLUENCERKA