Influencerka nie przeżyła porodu! Bliźnięta uratowane

Świat mediów społecznościowych pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci 26-letniej Pyari Maryam, twórczyni internetowej, która zyskała popularność dzięki ciepłym, emocjonalnym filmikom i rodzinnej atmosferze swoich profili. Informacje o jej odejściu potwierdziły pakistańskie serwisy informacyjne, a wstrząsające wieści szybko obiegły internet, wywołując poruszenie wśród fanów i innych twórców.

Nie żyje popularna influencerka. Odeszła w wyniku komplikacji porodowych

Do tragicznego zdarzenia doszło 4 grudnia 2025 roku. Jak donoszą media, Maryam trafiła do szpitala, by powitać na świecie swoje pierwsze dzieci. Niestety, w trakcie porodu pojawiły się ciężkie komplikacje, które doprowadziły do jej śmierci. Mąż influencerki, Ahsan Ali, przekazał dramatyczną wiadomość w InstaStories na profilu zmarłej żony. Udostępnił zdjęcie ich nowo narodzonych bliźniaków, zasłaniając twarze emotikonami serc, oraz poprosił obserwatorów o modlitwę. Podkreślił również, że chłopcy czują się dobrze i są bezpieczni.

Jeszcze przed porodem influencerka publikowała liczne nagrania z mężem, celebrując nadchodzące rodzicielstwo. Ali pojawiał się na nich w koszulce z napisem "Dad to Be", a para chętnie pokazywała kulisy swojego domowego życia na Instagramie, TikToku i YouTube. Jej naturalność, spokój i serdeczność przyciągały tysiące obserwatorów, którzy regularnie śledzili codzienność młodego małżeństwa.

Po tragedii Ahsan Ali zwrócił się do internautów z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny. Jak podają lokalne media, poprosił, by w obliczu ogromnej straty nie pisano spekulacji ani nie nękano bliskich Maryam, którzy przeżywają najcięższe chwile w życiu.

Śmierć Maryam nie jest niestety odosobnionym przypadkiem w świecie influencerów. Kilka tygodni wcześniej zmarła Stacey Hatfield, znana z promowania naturalnej żywności. Odeszła wkrótce po narodzinach synka, a informację o jej śmierci przekazał mąż. Z kolei wiosną tego roku Matthew Okula poinformował o śmierci swojej żony, influencerki pielęgniarskiej Hailey Okuli, która również straciła życie w wyniku komplikacji poporodowych. W emocjonalnym wpisie mężczyzna podkreślał, że była jego największą miłością i oparciem przez ponad dekadę.

