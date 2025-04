Maciej Pela wbija szpile Agnieszce Kaczorowskiej. Ona milczy, a on wręcz przeciwnie!

Hailey Okula była pielęgniarką, a także influencerką, którą obserwowało w sieci prawie pół miliona osób. Poprzez swoje media społecznościowe udzielała cennych wskazówek przyszłym pielęgniarkom, oferując porady na temat testów, rozmów kwalifikacyjnych oraz codziennej pracy na oddziale ratunkowym. Założyła również firmę, która wspierała młodych pracowników medycznych. W swojej działalności nieustannie stawiała na pomoc innym, oferując narzędzia, a także pomocne materiały do pracy na szpitalnych oddziałach.

Nie żyje znana influencerka. Odeszła wskutek komplikacji porodowych

Mimo sukcesu zawodowego Hailey marzyła o tym, by zostać mamą. Po wielu latach leczenia metodą in vitro udało jej się zajść w ciążę. Razem z mężem, Mattem, z niecierpliwością czekali na narodziny ich syna, Crewa. Niestety, tragiczne wydarzenia po porodzie przerwały ich szczęście.

Według relacji męża Hailey przyczyną śmierci jego żony były powikłania podczas porodu, w tym zator płynem owodniowym. Jest to dość rzadkie, ale niezwykle groźne powikłanie, w którym płyn owodniowy dostaje się do krwiobiegu matki, prowadząc do poważnych uszkodzeń organów. Mimo cesarskiego cięcia, które uratowało życie ich synowi, Hailey nie udało się przeżyć.

Matt w swoim poście w mediach społecznościowych podkreślił, że Hailey była pełną miłości osobą, która miała wielkie serce zarówno dla swojej rodziny, jak i dla ludzi, którym pomagała. Przez lata wspierała męża w jego zawodowych decyzjach, była również niesamowitą bizneswoman, która dawała całe swoje serce i energię w rozwój firmy, której działalność zostanie na razie wstrzymana.

Choć Hailey odeszła zbyt wcześnie, jej podejście do edukacji i pomoc młodym pielęgniarkom sprawiły, że stała się wzorem do naśladowania. Mimo tragicznych wydarzeń Matt obiecuje, że będzie dzielił się wspomnieniami o Hailey z ich synkiem, który przyszedł na świat w pełni zdrowia. Śmierć Hailey Okuli to ogromna strata, zarówno dla jej najbliższych, jak i dla tych, którzy korzystali z jej wiedzy i pasji.

