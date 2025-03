Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił fanki wpadły w rozpacz

Nieprawdopodobne, co się stało z twarzą Viki Gabor. Ona ma dopiero 17 lat!

Richard Chamberlain w latach 60., 70. i 80. był obiektem westchnień kobiet na całym świecie. Był nieziemsko pięknym mężczyzną. Krystyna Janda w "Super Expressie" nazwała go "najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego widziała"!

Richard Chamberlain ukrywał to przez całe życie

Polacy pokochali Richarda Chamberlain'a za rolę w "Ptakach ciernistych krzewów". Zagrał tam rolę zabójczo przystojnego księdza, uwikłanego w tragiczny romans. Tymczasem aktor przez większość życia ukrywał wielką tajemnicę. Ujawnił ją dopiero w 2003 r., w swojej autobiografii "Shattered Love". Później w wywiadach mówił, że decyzja o ujawnieniu była bardzo trudna, ale kiedy to zrobił poczuł wielką ulgę.

Moja kara to wieczna niepewność, czy kocham Boga bardziej niż ciebie - mówił księdza Ralpha de Bricassarta do ukochanej Meggie w "Ptakach ciernistych krzewów".

Richard Chamberlain żył jak jego bohater?

Te słowa znały na pamięć powtarzały fanki "Ptaków ciernistych krzewów" na całym globie. Przez ponad 30. lat serial "Ptaki ciernistych krzewów", opowieść o grzesznym romansie bosko przystojnego księdza i zwykłej dziewczyny, był uwielbiany w Polsce. Do ostatniego odcinka nikt nie wiedział, czy duchowny wybierze miłość do zakochanej dziewczyny, czy do Boga.

Okazuje się, że prywatne życie Richarda Chamberlain'a miało podobny sens i wymiar, jak jego bohatera w najsłynniejszym hicie. On także miotał się przez większość życia z ujawnieniem prawdy na temat swojej miłości.

Wyznanie Richarda Chamberlain'a

Richard Chamberlain był jedną z pierwszych gwiazd Hollywood, która dokonała coming outu. Uwielbiany przez tłumy kobiet na całym świecie aktor wyznał wprost, że jest homoseksualistą. Na ten moment czekał 70 lat!

Richard Chamberlain zmarł 29 marca 2025 r. w wyniku powikłań po przebytym udarze. Jego były partner i przyjaciel. Martin Rabbett pożegnał go w pięknych słowach.

Nasz ukochany Richard jest teraz wśród aniołów. Jest wolny i szybuje ku tym, którzy odeszli przed nami. Jak bardzo byliśmy błogosławieni, że poznaliśmy tak niesamowitą i kochającą duszę. Miłość nigdy nie umiera. A nasza miłość unosi go ku następnej wielkiej przygodzie.