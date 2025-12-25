Kawulski miażdży współczesnych facetów! Męskość w kryzysie?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-25 18:00

Maciej Kawulski w rozmowie w programie "Mellina" zdradził, że w jego opinii współczesny mężczyzna nie powinien bać się emocji, przyznawać się do błędów i prosić o pomoc. Reżyser filmy "Dziki" postanowił wprost opowiedzieć o tym, czym dla niego jest prawdziwa męskość. Zgadzacie się z jego słowami?

"Prawdziwa męskość to odwaga przyznać się do słabości" - podkreśla Kawulski. W rozmowie przywołał przykłady sportowców, którzy wbrew stereotypom nie wstydzą się mówić o problemach i kryzysach. - "Mamed Khalidov otwarcie przyznał się do depresji, Marcin Różalski mówił o swoich uzależnieniach. Wielu zawodników musi po każdej walce przyznać się do błędu, bo jest ktoś, kto wygrywa i ktoś, kto przegrywa" - wyliczał.

Zobacz też: Ujawniamy kulisy filmu "Dziki" Macieja Kawulskiego. Góry, mróz, sztuczny brud i silikonowy kikut. Mamy niewiarygodne zdjęcia

Kawulski o męskości. Jego słowa nie spodobają się każdemu

Maciej Kawulski podkreśla, że źle rozumiana męskość to przekonanie, że mężczyzna nie może czuć, słabość to wstyd, a problemy trzeba rozwiązywać w samotności. - "Prawdziwa męskość to zdolność zidentyfikowania słabszego momentu i poproszenia o wsparcie. To jest odwaga" - mówił. Jak dodał, współczesny świat, w którym coraz silniejsze kobiety zajmują przestrzenie wcześniej zarezerwowane dla mężczyzn, nie powoduje kryzysu męskości. - "To po prostu przesunięcie ról. Mężczyźni ustępują miejsca i robią przestrzeń, a nie oznacza to, że nie potrafią sobie poradzić" - tłumaczył.

Kawulski zwrócił także uwagę na zmiany pokoleniowe. W jego opinii współczesny kryzys wynika nie z męskości, ale ze słabości całego pokolenia, które nie doświadcza trudów życia w takim stopniu jak starsi.

Ja nie uważam, że męskość ma kryzys, ja uważam, że żyjemy w dość łatwych czasach, w których ludzkość ogólnie tworzy słabsze jednostki, bo jak wiemy, trudne czasy tworzą twardszych ludzi. Nam przyszło wyrastać w trudnych czasach i musieliśmy szybko kombinować, uczyć się, rozwiązywać dużo więcej problemów niż dzisiaj młodzi ludzie. W związku, z czym wyrośliśmy na twarde jednostki. Dziś świat i lekkość życia powoduje, że ludzie nie muszą w młodym wieku podejmować wyzwań, które sprawiają, że są silni. Bardzo często wychodząc ze świata gier, z młodego funkcjonowania w świecie, w którym komputer i challenge w wirtualnym świecie są jedyne, jakie spotykasz, wchodzą w rzeczywisty świat, w którym musisz rozwiązać swój pierwszy problem i co jest tym pierwszym problemem, nie radzą, bo on ich po prostu przerasta, ale to jest myślę kryzys nie męskości, tylko kryzys ludzkości. Ja to tak widzę - wyznał w "Mellinie" Maciej Kawulski.

Zobacz też: Tego jeszcze nie było! "Dziki" niedługo trafi do kin. Mamy zwiastun i szczegóły polskiej megaprodukcji

Zobacz naszą galerię: Kawulski miażdży współczesnych facetów! Męskość w kryzysie?

Kawulski miażdży współczesnych facetów! Męskość w kryzysie?
17 zdjęć
Sonda
Obejrzysz film "DZIKI"?
Maciej Kawulski: Prawdziwy mężczyzna nie boi się prosić o pomoc | Mellina
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ KAWULSKI
Film "Dziki"