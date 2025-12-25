Kawulski miażdży współczesnych facetów! Męskość w kryzysie?

"Prawdziwa męskość to odwaga przyznać się do słabości" - podkreśla Kawulski. W rozmowie przywołał przykłady sportowców, którzy wbrew stereotypom nie wstydzą się mówić o problemach i kryzysach. - "Mamed Khalidov otwarcie przyznał się do depresji, Marcin Różalski mówił o swoich uzależnieniach. Wielu zawodników musi po każdej walce przyznać się do błędu, bo jest ktoś, kto wygrywa i ktoś, kto przegrywa" - wyliczał.

Kawulski o męskości. Jego słowa nie spodobają się każdemu

Maciej Kawulski podkreśla, że źle rozumiana męskość to przekonanie, że mężczyzna nie może czuć, słabość to wstyd, a problemy trzeba rozwiązywać w samotności. - "Prawdziwa męskość to zdolność zidentyfikowania słabszego momentu i poproszenia o wsparcie. To jest odwaga" - mówił. Jak dodał, współczesny świat, w którym coraz silniejsze kobiety zajmują przestrzenie wcześniej zarezerwowane dla mężczyzn, nie powoduje kryzysu męskości. - "To po prostu przesunięcie ról. Mężczyźni ustępują miejsca i robią przestrzeń, a nie oznacza to, że nie potrafią sobie poradzić" - tłumaczył.

Kawulski zwrócił także uwagę na zmiany pokoleniowe. W jego opinii współczesny kryzys wynika nie z męskości, ale ze słabości całego pokolenia, które nie doświadcza trudów życia w takim stopniu jak starsi.

Ja nie uważam, że męskość ma kryzys, ja uważam, że żyjemy w dość łatwych czasach, w których ludzkość ogólnie tworzy słabsze jednostki, bo jak wiemy, trudne czasy tworzą twardszych ludzi. Nam przyszło wyrastać w trudnych czasach i musieliśmy szybko kombinować, uczyć się, rozwiązywać dużo więcej problemów niż dzisiaj młodzi ludzie. W związku, z czym wyrośliśmy na twarde jednostki. Dziś świat i lekkość życia powoduje, że ludzie nie muszą w młodym wieku podejmować wyzwań, które sprawiają, że są silni. Bardzo często wychodząc ze świata gier, z młodego funkcjonowania w świecie, w którym komputer i challenge w wirtualnym świecie są jedyne, jakie spotykasz, wchodzą w rzeczywisty świat, w którym musisz rozwiązać swój pierwszy problem i co jest tym pierwszym problemem, nie radzą, bo on ich po prostu przerasta, ale to jest myślę kryzys nie męskości, tylko kryzys ludzkości. Ja to tak widzę - wyznał w "Mellinie" Maciej Kawulski.

