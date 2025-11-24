Tego jeszcze nie było! "Dziki" niedługo trafi do kin. Mamy zwiastun i szczegóły polskiej megaprodukcji

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-24 7:07

Takiego filmu w wykonaniu polskich twórców i z rodzimymi gwiazdami jeszcze nie widzieliście. "Dziki" wkrótce trafi do kin! Mamy dla was zwiastun i szczegóły dotyczące tej niezwykłej megaprodukcji z Sebastianem Fabijańskim i Leszkiem Lichotą. Będzie mroczno!

Super Express Google News

"Dziki" to film, jakiego jeszcze nie było! Najnowsze dzieło Macieja Kawulskiego, twórcy takich hitów jak "Akademia Pana Kleksa" czy "Jak zostałem gangsterem", jest pierwszym długometrażowym filmem fabularnym prezentowanym w IMAX. 

Produkcja opowiada o półdzikim, niemym wojowniku, który został wychowany przez ludzi gór i zwierzęta. Akcja dzieje się w Karpatach w XVII w., a tłem wydarzeń jest misja cesarskiego inkwizytora. W pewnym momencie drogi wojownika i inkwizytora krzyżują się. Ten ostatni pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. 

Zobacz także: Jeszcze niedawno pytano ich o ślub, dziś ogłaszają, że nie są już razem. Lichota i Wrońska rozstają się po 21 latach

"Dziki" ze świetną obsadą

W głównej roli pojawia się Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). W obsadzie "Dzikiego" znaleźli się też Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka") oraz debiutująca Angelika Włoch.

Szykuje się niesamowite kino z doskonałymi aktorami.

Zobacz także: Nastoletni syn nowego Znachora nie chodzi do szkoły! "Wrzesień robi sobie wolny"

Zwiastun już jest dostępny. Kiedy premiera?

Premiera kinowa filmu "Dziki" jest planowana na przyszły rok, a konkretnie na 1 stycznia 2026, ale widzowie już mogą oglądać fragmenty jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji. Zwiastun możecie zobaczyć w wideo w tym artykule. Pokazy przedpremierowe mają odbywać się już w grudniu 2025 r. - od 12 do 18.

Zobacz także: Mandaryna i Sebastian Fabijański spędzili razem święta! Nie do wiary, co ich łączy!

Doświadczenie kinowe jedyne w swoim rodzaju. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

"Dziki" to pierwszy długometrażowy film fabularny prezentowany w IMAX. Format wiele zmienia! Dzięki niemu obraz pozostaje niezwykle wyraźny i z imponującą precyzją ukazuje najdrobniejsze elementy - strukturę skóry postaci czy płatki śniegu. Ulepszony kontrast i zwiększona jasność dają głęboką, naturalną czerń oraz intensywne, pełne życia barwy, które doskonale oddają potęgę i surowe piękno karpackiej natury pokazanej w filmie. 

Seans w technologii IMAX oznacza lepszy obraz, ale również dźwięk, bo każda sala IMAX jest przed pokazem indywidualnie kalibrowana, co gwarantuje maksymalnie wierne odwzorowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.

Sprzedaż biletów na pokazy przedpremierowe IMAX rozpocznie się 28 listopada

Zobacz także: Sebastian Fabijański sam zgłosił się do szpitala. "Spędziłem w psychiatryku dwa miesiące"

Zobacz więcej zdjęć. Sebastian Fabijański zachwyca i przeraża w filmie "Dziki"

Zobacz zwiastun!
Dziki Sebastian Fabijański zachwyca i przeraża
12 zdjęć
Te cytaty z polskich filmów przeszły do historii. My podamy początek, ty musisz dokończyć
Pytanie 1 z 15
„Nie mamy pańskiego płaszcza i…”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FILM
SEBASTIAN FABIJAŃSKI
Film "Dziki"
DZIKI
LESZEK LICHOTA