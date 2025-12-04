Alert RCB! Skażona woda w powiecie ostrowskim! Nie pij i nie myj się!

Spis treści
Mieszkańcy otrzymali alert RCB
„Uwaga! Woda w m.: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy, Zawisty Nadbużne niezdatna do spożycia i celów san.-higienicznych. Śledź komunikaty UG”
- alert RCB o takiej treści wysłany został do odbiorców w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie). Co się stało?
Groźne bakterie w wodzie
Urząd gminy Małkinia Górna przekazał, że w próbkach wody z wodociągu Rostki Wielkie stwierdzono obecność bakterii grupy coli! Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców miejscowości Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy oraz Zawisty Nadbużne (ul. Nurska od numeru 28 w stronę Rostek Wielkich oraz ul. Nadbużna od numeru 55 w stronę Rostek Wielkich).
Woda z kranu tylko do spłukiwania toalet!
Woda z wodociągu może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet!
„Aktualnie prowadzone są działania naprawcze, w tym dezynfekcja sieci wodociągowej. W tym okresie może występować uciążliwy zapach wody”
- przekazał urząd.
Urząd gminy organizuje obecnie punkty wydawania wody z beczkowozu, butelkowanej oraz paczkowanej dla mieszkańców objętych ostrzeżeniem. Uruchomiony zostaje zastępczy punkt poboru wody całodobowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144.