Bitwa kiboli na S8. Są pierwsze zarzuty dla uczestników krwawej jatki

W czwartek w nocy na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką doszło do brutalnych starć. Ponad 100 hiszpańskich kibiców, zmierzających autokarami na mecz w Białymstoku, padło ofiarą zorganizowanej zasadzki. Z lasu wybiegła grupa około 50 zamaskowanych osób, która zainicjowała krwawą bójkę.

  • Bójka kibiców na trasie S8: Policja bada zdarzenie z udziałem kibiców z Hiszpanii.
  • Zatrzymano 6 osób, przedstawiono im zarzuty udziału w bójce, a 10 kolejnych osób zostało zatrzymanych.
  • Trwa śledztwo i planowane są dalsze zatrzymania.

Armia kiboli napadła hiszpańskich kibiców na S8

Zaczęło się w czwartek w nocy, po północy. Grupa około 50 zamaskowanych osób w dzikim szale wybiegła z lasu przy trasie S8 i rzuciła się na dwa autokary wypełnione kibicami hiszpańskiego klubu Rayo Vallecan - łącznie przewoziły około 100 osób. Jak ustalono, chwilę wcześniej ich przejazd został celowo zablokowany przez dwa samochody osobowe. 

- Część osób wysiadła z autobusów. Doszło do bójki, po której kibice z Hiszpanii wsiedli do autobusów. Przed zamknięciem drzwi ktoś pisknął gazem, jednak w wyniku tego nikt nie ucierpiał - przekazała podinsp. Katarzyna Kucharska.

W wyniku całej konfrontacji obrażenia odniosło dziesięć osób. Siedem z nich otrzymało pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, natomiast trzy osoby trafiły do szpitala.

Kibole zastawili pułapkę na rywali. Miało dojść do krwawej jatki

Zatrzymania i zarzuty po bójce 

W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci zauważyli przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. Zatrzymano dwa samochody osobowe oraz cztery osoby w wieku od 33 do 42 lat, mieszkańców Białegostoku. Wśród zatrzymanych była kobieta - według medialnych doniesień to funkcjonariuszka Służby Więziennej. W jednym z pojazdów znaleziono nożyce do cięcia drutu, znaleziono też kominiarki, pałkę teleskopową, pałki drewniane, kastet, ochraniacz na zęby i pojemnik po gazie.

- Przedstawiono im zarzut udziału w bójce i po wykonanych czynnościach procesowych zostali zwolnieni – informuje podinsp. Kucharska. Zarzut udziału w bójce usłyszało również trzech innych mężczyzn. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

I Hiszpanie nie byli bez winy: - Trzej kibice z Hiszpanii w wieku 25-29 lat, którzy w wyniku doznanych obrażeń trafili do szpitala, po opatrzeniu zostali zatrzymani i przewiezieni do Policyjnych Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych. Przedstawiono im zarzut udziału w bójce i po wykonanych czynnościach procesowych zostali zwolnieni - dodaje policjantka.

Śledztwo w toku. Kolejne zatrzymania

Do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia wszystkich osób biorących w nim udział, zaangażowano policjantów z czterech garnizonów.

- Jeszcze wczoraj (11.12) policjanci z Białegostoku zatrzymali kolejne 4 osoby w wieku od 22 do 46 lat, z którymi wykonano czynności procesowe. Osoby po przesłuchaniu zostały zwolnione. Dzisiaj (12.12) funkcjonariusze z Białegostoku zatrzymali kolejne 4 osoby, a policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego 2 osoby. Kilka z tych osób po wykonaniu czynności procesowych zostało zwolnionych – dodaje podinsp. Kucharska i zapowiada kolejne zatrzymania.

