Jeszcze niedawno pytano ich o ślub, dziś ogłaszają, że nie są już razem. Lichota i Wrońska rozstają się po 21 latach

Leszek Lichota i Ilona Wrońska rozstali się po 21 latach związku – poinformowali o tym w oświadczeniu.

– poinformowali o tym w oświadczeniu. Para poznała się na planie „Na Wspólnej”, ma dwoje dzieci i wspólny biznes w Beskidzie Niskim.

Choć uchodzili za przykład trwałego związku, dziś dołączają do listy gwiazd, które rozstały się w ramach „plagi rozwodów” w polskim show-biznesie.

Lichota i Wrońska - od serialowego romansu do prawdziwego uczucia

Leszek Lichota i Ilona Wrońska poznali się w pracy – on grał Grzegorza Ziębę, ona Kingę Brzozowską w serialu „Na Wspólnej”. Miłość szybko przeniosła się poza plan. Przez lata uchodzili za przykład zgodnej pary, która unika skandali i nie potrzebuje ślubu, by tworzyć rodzinę.

Małżeństwo jest instytucją zbędną. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów

– mówił Lichota w jednym z wywiadów. Owocem ich związku są dwoje dzieci – córka Natasza i syn Kajetan – dla których aktorzy stworzyli dom w podwarszawskim Józefowie. Wspólnie rozwijali też biznes w Beskidzie Niskim, gdzie powstał ich luksusowy glamping.

Rozstanie po dwóch dekadach

Informacja o rozstaniu pary wstrząsnęła fanami. Jeszcze całkiem niedawno w wywiadach pytano ich o możliwość ślubu, a teraz nadszedł czas na gorzkie oświadczenie.

Od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem (...). Prosimy o uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach

– napisali wspólnie w mediach społecznościowych. Choć prywatnie ich drogi się rozeszły, zawodowo nadal będą współpracować. Wspólnie prowadzą glamping w Jaśliskach, a rezerwacje w luksusowych namiotach i domkach idą pełną parą – ceny zaczynają się od 330 zł za noc, a w wersji premium sięgają nawet 620 zł .

"Plaga" rozstań w polskim show-biznesie

Wrońska i Lichota przez lata uchodzili za wyjątek w świecie, gdzie związki gwiazd rozpadają się z dnia na dzień. Ich rozstanie wpisuje się jednak w falę głośnych rozwodów i separacji w polskim show-biznesie. Jeszcze niedawno mówiono o nich jako o stabilnym duecie – teraz dołączają do długiej listy par, które nie przetrwały próby czasu.

Choć fani liczyli, że może zdecydują się na ślub, życie napisało inny scenariusz. Po dwóch dekadach związku Leszek Lichota i Ilona Wrońska stawiają na nowe początki. Ona – aktorka i mama dwójki dzieci, on – gwiazda filmowa po roli w głośnym „Znachorze”. Wspólny biznes i rodzicielstwo będą ich nadal łączyć, ale miłość – jak przyznali – to już przeszłość.