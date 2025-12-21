Kto poprowadzi "Sylwestra z Dwójką" 2025?

Tegoroczna sylwestrowa zabawa Telewizji Polskiej odbędzie się na placu Sławika i Antalla w Katowicach, tuż obok legendarnego Spodka. Zgodnie z ustaleniami portalu Wirtualnemedia.pl, rolę gospodarzy "Sylwestra z Dwójką" powierzono pięciu osobom, które będą towarzyszyć widzom zarówno podczas koncertów, jak i w zapowiedziach scenicznych.

Prowadzącymi "Sylwestra z Dwójką" 2025 zostali:

Marta Surnik – prezenterka TVP, znana widzom m.in. z „Pytania na śniadanie”

Michał Wiśniewski – lider zespołu Ich Troje

Piotr Kupicha – wokalista zespołu Feel

Ola Budka – dziennikarka muzyczna Radia 357

Mateusz Opyrchał – dziennikarz RMF FM

Debiuty i powroty na sylwestrowej scenie TVP

Dla czworga gospodarzy będzie to pierwszy występ w roli prowadzących sylwestrową noc w TVP2. Jedyną osobą, która ma już takie doświadczenie, jest Piotr Kupicha. W ubiegłym roku współprowadził sylwestrową imprezę Telewizji Polskiej w Chorzowie, łącząc funkcję prezentera z występem artystycznym.

W tym roku w podobnej, podwójnej roli zaprezentuje się także Michał Wiśniewski, który nie tylko poprowadzi koncert, ale również pojawi się na scenie jako jedna z muzycznych gwiazd wieczoru.

Dziennikarze i muzycy wśród gospodarzy

Skład prowadzących łączy doświadczenie sceniczne z radiowym i telewizyjnym warsztatem. Najmocniej kojarzoną z anteną TVP2 postacią jest Marta Surnik, która od lat występuje w programie "Pytanie na śniadanie".

Z kolei Ola Budka, na co dzień związana z Radiem 357, współpracuje z Telewizją Polską od jesieni ubiegłego roku. Ma już na koncie współprowadzenie koncertu finałowego preselekcji do Eurowizji oraz widowiska "Wolność jest kobietą", transmitowanego przez TVP.

Radiowe doświadczenie wnosi również Mateusz Opyrchał, dziennikarz RMF FM, który po raz pierwszy wystąpi w roli gospodarza sylwestrowej imprezy Telewizji Polskiej.

Gwiazdy "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach

Podczas sylwestrowej nocy w Katowicach wystąpi plejada znakomitych artystów. Największą zagraniczną gwiazdą wydarzenia będzie Sting. Na scenie pojawią się także m.in. Al Bano i Romina Power, Ich Troje, Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Piotr Kupicha i Feel, Oskar Cyms, Roxie, Viki Gabor, Cleo, Kuba Badach, Margaret, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Blanka, Mandaryna, Modelki, Andrzej Piaseczny oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Katowice otwierają nowy rozdział współpracy z TVP

Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, tegoroczny "Sylwester z Dwójką" inauguruje wieloletnią współpracę Telewizji Polskiej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, zaplanowaną na lata 2025–2029. Zgodnie z założeniami, w kolejnych latach sylwestrowa impreza TVP ma odbywać się w innych miastach regionu, m.in. w Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i Tychach.

Gdzie i kiedy oglądać "Sylwestra z Dwójką" 2025?

Transmisja wydarzenia rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19:50. Koncert będzie dostępny na antenie TVP2, w serwisie TVP VOD oraz na żywo dla publiczności zgromadzonej pod katowickim Spodkiem.

"Sylwester z Dwójką" 2025 zapowiada się jako jedno z największych telewizyjnych wydarzeń końca roku – zarówno pod względem obsady artystycznej, jak i prowadzących.

Maryla Rodowicz uwielbia prowokować! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.