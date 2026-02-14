"The Voice Senior" wyłonił gwiazdę. Czy to twój faworyt zdobył tytuł najlepszego głosu?

Rywalizacja była zacięta, a każdy z finalistów zaprezentował się z jak najlepszej strony. Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia, wybierając najlepszych z najlepszych. Jednak ostateczny głos należał do widzów, którzy swoimi SMS-ami decydowali o losach uczestników. W wielkim finale 7. edycji „The Voice Senior” wystąpiło ośmioro uczestników – po dwie osoby z każdej drużyny trenerów. Alicję Majewską reprezentowali Albert Czarkowski i Grażyna Osmala, w drużynie Roberta Janowskiego znaleźli się Małgorzata Skrzypczak i Ryszard Orecki, a Andrzej Piaseczny do finału doprowadził Violettę Kapcewicz oraz Krzysztofa Koziarskiego. Stawkę zamknęli finaliści z drużyny Majki Jeżowskiej – Artur Słowik i Robert Ziętara.

Walentynkowy wieczór na TVP2 upłynął pod znakiem muzycznych emocji. Finał „The Voice Senior” jak co roku udowodnił, że talent nie ma wieku, a największe marzenia można spełniać niezależnie od metryki. W wielkim finale o zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników – po dwóch z każdej drużyny trenerów. Na scenie nie brakowało wzruszeń, radości i momentów, które śmiało można nazwać muzycznym świętem.

Finał "The Voice Senior". Co działo się na scenie?

Na scenie "The Voice Senior" działy się rzeczy niezwykłe. Uczestnicy śpiewali zarówno klasyczne polskie przeboje, jak i zagraniczne hity, nadając im własny, unikalny charakter. Były łzy wzruszenia, gromkie brawa i chwile, które pokazały, jak wielka jest siła muzyki. Każdy występ był dopracowany w najmniejszym szczególe, a seniorzy udowodnili, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa pasja nie zna granic.

Finał "The Voice Senior" podzielony był na kilka etapów. Najpierw w każdej drózynie odbyła sie rywalizacja o wejście do ścisłego finału . Czworo uczestników z największą liczbą głosów przeszło dalej, gdzie ponownie zaprezentowali swoje umiejętności. Na zwycięstwo w programie nadal mieli szansę:

Grażyna Osmala

Małgorzata Skrzypczak

Artur Słowik

Violetta Kapcewicz

Teraz już tylko publiczność decydowała o losach tej edycji. Ostateczny werdykt chyba nie był zaskoczeniem dla wielu. Publiczność wstrzymała oddech, gdy prowadzący ogłosili nazwisko zwycięzcy. To była chwila, która na długo zostanie w pamięci fanów programu.

Kto wygrał 7. edycję "The Voice Senior"? Decyzja należała do widzów

Ostateczny werdykt należał do publiczności. To widzowie w głosowaniu SMS zdecydowali, kto zostanie najlepszym głosem tej edycji. Po zliczeniu głosów stało się jasne, że to właśnie Violetta Kapcewicz podbiła serca Polaków. Zwyciężczyni odebrała statuetkę oraz nagrodę główną w wysokości 50 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymali nagrody finansowe w wysokości 15 tys. zł, jednak to jedna osoba zapisała się dziś na kartach historii programu. Po ogłoszeniu wyników wzruszenia nie krył trener Violetty - Andrzej Piaseczny. W studiu padły gratulacje, ciepłe słowa i podkreślenie, że ta edycja była wyjątkowa, a poziom finału bardzo wysoki.

„The Voice Senior” znów poruszył Polaków

„The Voice Senior” od lat jest jednym z najbardziej lubianych formatów TVP. Program pokazuje, że sceniczna energia, pasja i siła głosu nie mają wieku. A historie uczestników potrafią wzruszyć nawet tych, którzy na co dzień nie śledzą talent show. Tegoroczny finał był tego najlepszym dowodem.

16