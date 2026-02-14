Niepokojące sceny w domu zakonnic. Interwencja służb w Ostrowie Wielkopolskim

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-14 18:45

Niecodzienna interwencja służb w Ostrowie Wielkopolskim. W budynku zamieszkiwanym przez siostry zakonne pojawiła się policja i karetka pogotowia. Sprawa dotyczyła 80-letniej kobiety.

Autor: Pixabay.com

Policja i pogotowie w domu sióstr w Ostrowie Wielkopolskim

W Ostrowie Wielkopolskim doszło w piątek do nietypowej interwencji służb. W jednym z domów, w którym przebywają siostry zakonne, pojawiła się policja oraz karetka pogotowia. Jak wynika z doniesień lokalnego portalu ostrow24.tv, powodem interwencji było agresywne zachowanie 80-letniej kobiety.

Na miejscu pojawili się zarówno funkcjonariusze policji, jak i ratownicy medyczni. Działania funkcjonariuszy miały charakter wsparcia dla ratowników, którzy sprawdzali stan zdrowia seniorki.

Brak obrażeń, niewiele informacji o stanie zdrowia

Według informacji uzyskanych przez portal, nikt nie ucierpiał podczas interwencji. Służby nie ujawniają szczegółów dotyczących stanu zdrowia kobiety ani dokładnych przyczyn jej zachowania. Nie wiadomo także, czy agresywna kobieta była mieszkanką domu zakonnego, czy osobą spoza niego. Funkcjonariusze ograniczyli się do stwierdzenia, że interwencja miała charakter asysty dla karetki pogotowia.

Wiadomo jedynie, że sytuacja została opanowana, a sprawa - ze względu na dobro zaangażowanych osób - pozostaje owiana tajemnicą.

