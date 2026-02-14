Auta zgniecione jak metalowe puszki. Nie żyje 52‑letnia kobieta, 9‑latka ciężko ranna. Policja pilnie apeluje

W czwartkowy wieczór, 12 lutego, około godziny 19:40 na drodze krajowej nr 15 między Gnieznem a Trzemesznem doszło do tragicznego wypadku.

Czołowo zderzyły się Mercedes prowadzony przez 52-letnią kobietę i Alfa Romeo kierowana przez 28-letniego mężczyznę na wysokości miejscowości Wełnica.

W wyniku wypadku zginęła 52-letnia kobieta, a 9-letnia dziewczynka została ciężko ranna i przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Ranny został również 28-letni kierowca Alfy Romeo, którego przewieziono do szpitala w Gnieźnie.

Policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie.

Czołowe zderzenie na DK15. Nie żyje 52-latka, dziecko walczy o życie

Do tragedii na drodze doszło w czwartek, 12 lutego, około godz. 19:40 na wysokości miejscowości Wełnica (pow. gnieźnieński). Według ustaleń policji Mercedes prowadzony przez 52‑letnią mieszkankę gminy Trzemeszno zderzył się czołowo z Alfą Romeo kierowaną przez 28‑letniego mieszkańca Kruszwicy. Siła uderzenia była tak potężna, że obydwa pojazdy zostały kompletnie zniszczone. Strażacy musieli rozcinać karoserię, by uwolnić poszkodowanych z aut zgniecionych jak metalowe puszki.

Niestety, życia 52-latki nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu. Jej 9‑letnia pasażerka została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Z kolei 28-letni kierowca Alfy Romeo trafił do szpitala w Gnieźnie.

14

Policja apeluje do świadków wypadku

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku pod Gnieznem. W sobotę, 14 lutego, mundurowi opublikowali apel do świadków tego zdarzenia.

„Policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które w czwartek wieczorem przejeżdżały wskazanym odcinkiem drogi krajowej nr 15. Szczególnie istotne są relacje świadków i zabezpieczone nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment wypadku lub zachowanie kierowców bezpośrednio przed zdarzeniem” - apelują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Wszelkie informacje odnośnie tragicznego wypadku na DK15 należy przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 2, bądź pod numerem telefonu: 47 77 21 211 lub mailowo: [email protected].

Czołowe zderzenie subaru i mazdy o czwartej rano. Nie żyje dwóch kierowców.