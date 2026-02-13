Drogowy koszmar pod Gnieznem. Nie żyje 52‑letnia kobieta, ciężko ranna 9‑latka. Zdjęcia mówią wszystko

Czołowe zderzenie na DK15

Do wypadku doszło 12 lutego 2026 roku około godziny 19.40 na wysokości miejscowości Wełnica. Jak wynika z ustaleń policji, Mercedes prowadzony przez 52‑letnią mieszkankę gminy Trzemeszno zderzył się czołowo z Alfą Romeo kierowaną przez 28‑letniego mieszkańca Kruszwicy. Siła uderzenia była ogromna — obydwa pojazdy zostały kompletnie zniszczone.

Świadkowie mówią o dramatycznych scenach. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wydobyć zakleszczone osoby z wraków.

„W pojazdach znajdowały się osoby nieprzytomne, wymagające natychmiastowej pomocy”

— relacjonowali strażacy cytowani przez lokalne media.

Jedna ofiara śmiertelna, dziecko walczy o życie

Kierująca Mercedesem kobieta zginęła na miejscu. 9‑letnia pasażerka została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Kierowca Alfy Romeo trafił do szpitala w Gnieźnie.

Według nieoficjalnych ustaleń lokalnych portali, warunki na drodze były trudne — widoczność ograniczała gęsta mgła, a odcinek, na którym doszło do tragedii, jest prosty, co może sugerować nagłą utratę panowania nad pojazdem lub nieprawidłowe wyprzedzanie. Policja jednak nie potwierdza jeszcze tych informacji.

Droga całkowicie zablokowana

Na miejscu wypadku pracowały liczne zastępy straży pożarnej, policja oraz prokurator. Droga krajowa nr 15 była całkowicie zablokowana przez kilka godzin, a kierowców kierowano na objazdy przez Jankowo Dolne i Jankówko.

„Służby zabezpieczyły oba pojazdy, a policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia”

— przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Śledczy badają przyczyny tragedii

Na tym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do czołowego zderzenia. Policja analizuje ślady na jezdni, nagrania z kamer oraz przesłuchuje świadków.

