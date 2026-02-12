Ten kierunek studiów to przyszłość. Jest dostępny w Poznaniu

Studia przyszłości w Poznaniu. Ten kierunek będzie hitem

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne oraz rosnące potrzeby rynku pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchomił nowy, innowacyjny kierunek studiów magisterskich pod nazwą "Sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe". To propozycja dla osób, które chcą nie tylko obserwować rozwój nowoczesnych technologii, ale aktywnie je tworzyć i wdrażać w praktyce.

Połączenie AI z technologiami bezzałogowymi - odpowiedź na przyszłość

Nowy kierunek łączy dwie szybko rozwijające się dziedziny: sztuczną inteligencję (AI) oraz systemy bezzałogowe. Studenci będą zdobywać kompleksową wiedzę obejmującą zarówno teorię algorytmów i uczenia maszynowego, jak i praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, eksploatacją i pilotażem dronów. Co ważne, program studiów został zaprojektowany tak, aby odpowiadał na realne potrzeby współczesnej gospodarki. Obejmuje m.in.:

prawo lotnicze, konstrukcję i budowę dronów oraz pilotaż z certyfikacją,

AI, analizę danych, uczenie maszynowe i sieci neuronowe,

integrację systemów autonomicznych z narzędziami cyfrowymi, jak Big Data, IoT czy GIS,

praktyczne zastosowanie technologii w rolnictwie, ochronie środowiska i przemyśle.

Łączymy dwie dziedziny. Z jednej strony stawiamy na sztuczną inteligencję, z drugiej na szeroko rozumiane systemy bezzałogowe, co pozwala na budowanie nowoczesnych umiejętności oraz ich praktyczne wykorzystanie w procesie transformacji cyfrowej. To, co nas wyróżnia, to fakt, że studia te są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów w dziedzinach, w których uniwersytety przyrodnicze mają unikalne doświadczenie: od rolnictwa precyzyjnego, gospodarki po monitoring środowiska - mówił dr hab. Krzysztof Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z portalem Głos Wielkopolski.

Sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe. Dla kogo są te studia?

Program prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. Jego oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia - zarówno tych technicznych, jak i humanistycznych czy przyrodniczych, którzy chcą zdobyć tytuł magistra w nowoczesnej dziedzinie nauki.

Studia stawiają na praktyczne umiejętności, a nauka odbywa się w nowoczesnych laboratoriach i przestrzeniach. Studenci będą także mieli dostęp do rzeczywistych danych i narzędzi stosowanych w branży oraz możliwość odbywania staży, realizacji projektów wdrożeniowych i uczestnictwa w badaniach naukowych we współpracy z partnerami technologicznymi i przemysłowymi.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku "Sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe" mogą znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki. Wspomniane technologie mają zastosowanie m.in. w:

rolnictwie precyzyjnym

monitoringu środowiska

branżach technologicznych.