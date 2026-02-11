Przyszedł na komisariat i wyznał zbrodnię. Makabryczne odkrycie pod Kleczewem

W Słowikach pod Kleczewem 49-letni mężczyzna zgłosił się na policję w Słupcy, informując, że zamordował w nocy kobietę.

Policja w Koninie, po udaniu się we wskazane miejsce, znalazła w jednym z domów ciało 41-letniej kobiety z ranami kłutymi.

Zatrzymany mężczyzna był mężem ofiary.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koninie, a policja zabezpiecza ślady i gromadzi dowody w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zbrodni.

Do tragedii doszło w miejscowości Słowiki pod Kleczewem. Jak dowiedziała się dziennikarka "Super Expressu", w środę (11 lutego) nad ranem do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przyszedł 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego. Mężczyzna oznajmił dyżurnym, że w nocy zamordował kobietę.

Sprawa została natychmiast przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Funkcjonariusze udali się we wskazane przez zgłaszającego miejsce. W jednym z domów odnaleźli ciało 41-letniej kobiety z widocznymi ranami kłutymi.

Jak przekazała policja, na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koninie. Zabezpieczane są ślady, gromadzone są dowody, aby ustalić, jak faktycznie doszło do tego zdarzenia.

49-letni mężczyzna został zatrzymany. Według najnowszych ustaleń, był on mężem ofiary. Śledczy wyjaśniają okoliczności tej wstrząsającej zbrodni.