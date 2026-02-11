Krzysztof Gojdź z nową twarzą, Dorota Naruszewicz w bojówkach i elegancka Omenaa Mensah

2026-02-11 12:58

Debiut GQ Poland okazał się wielkim sukcesem. Teraz magazyn wraca z nowym numerem, a jego okładka znów prezentuje gwiazdy polskiego show-biznesu. Celem jest nie tylko pokazanie stylu i luksusu, ale także inspiracja. Na imprezie inaugurującej drugi numer pojawił się tłum gwiazd.

Jesienią ubiegłego roku polska scena wydawnicza wzbogaciła się o GQ Poland - oficjalną polską edycję kultowego magazynu Condé Nast. Projekt realizuje New Media Wave Publishing, będący częścią grupy New Media Wave, a redakcją kieruje Olivier Janiak. Jak sam podkreśla, celem magazynu jest tworzenie przestrzeni dla odważnych opinii, szczerych rozmów i inspirujących treści. GQ Poland kierowane jest przede wszystkim do mężczyzn, ale także do kobiet ciekawych męskiego punktu widzenia. 

Krzysztof Gojdź z nową twarzą, Dorota Naruszewicz w bojówkach i elegancka Omenaa Mensah

W drugim numerze na okładce pojawia się Żabson - jedna z najpopularniejszych postaci polskiej sceny rapowej. W wywiadzie przeprowadzonym przez Olivier Janiaka opowiada nie tylko o muzyce, ale także o Polsce i jej rosnącej pozycji w świecie. Artysta podkreśla, że nasz kraj przeżywa czas wzrostu i inspiracji, a jego kultura unikalnie łączy wpływy Wschodu i Zachodu, tworząc niepowtarzalną mieszankę.

Na drugiej okładce nowego numeru GQ Poland pojawiła się ekipa DRE$$CODE, z liderem Mikołajem "Bagim" Bagińskim. Kolektyw, który zaczął jako grupa przyjaciół, dziś łączy rozrywkę z biznesem.

Na premierze nowego numeru GQ Poland nie zabrakło największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród gości pojawili się Mikołaj „Bagi” Bagiński z ekipą DRE$$CODE, Olivier Janiak, Krzysztof Gojdź z nową twarzą, Dorota Naruszewicz w stylowych bojówkach oraz elegancka Omenaa Mensah.  

