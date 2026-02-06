Warszawska premiera drugiej części hitowej produkcji przyciągnęła tłumy aktorów, celebrytów i ludzi związanych z branżą filmową. Na ściance pojawiły się prawdziwe legendy polskiego kina oraz przedstawiciele młodszego pokolenia, co stworzyło wyjątkową mieszankę doświadczenia i świeżej energii. Trudno było znaleźć wolne miejsce – każdy chciał zaprezentować się przed obiektywami i zamienić kilka słów z mediami.

Zborowscy, Pazura, Opania, Rożniatowska… taki tłum gwiazd dawno nie wyszedł na jedną premierę!

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Rożniatowska, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Bartłomiej Firlet, Anna Szymańczyk, Joanna Majstrak oraz Maria Winiarska. Duże zainteresowanie wzbudzili także Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, którzy chętnie pozowali razem, podobnie jak Edyta i Cezary Pazurowie, przyciągający uwagę swoimi stylizacjami. Edyta Pazura zachwyciła w modnym zestawie!

Stylizacje gwiazd były bardzo różnorodne - od klasycznej elegancji po bardziej odważne, czerwono-dywanowe wybory. Doświadczeni aktorzy postawili na sprawdzoną klasykę, młodsi chętnie eksperymentowali z formą i kolorem. Całość przypominała bardziej hollywoodzką premierę niż standardowy pokaz filmu!

W pewnym momencie wśród fotoreporterów dało się jednak zauważyć lekkie poruszenie. Flesze zaczęły błyskać częściej, a uwagę przyciągnęła Julia Wieniawa, która pojawiła się w różowej sukni. Aktorka wyraźnie czuła się swobodnie na ściance, pozując z dużą pewnością siebie. Zrobiła niezłe show!

