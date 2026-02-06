Zborowscy, Pazura, Opania, Rożniatowska… taki tłum gwiazd dawno nie wyszedł na jedną premierę!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-06 10:55

Premiera filmu "Dalej jazda 2" zamieniła się w prawdziwe święto polskiego show-biznesu. Czerwony dywan uginał się od znanych nazwisk, a fotoreporterzy nie nadążali z robieniem zdjęć. Gwiazdy dopisały, stylizacje przyciągały wzrok, a atmosfera była głośna, elegancka i pełna emocji.

Warszawska premiera drugiej części hitowej produkcji przyciągnęła tłumy aktorów, celebrytów i ludzi związanych z branżą filmową. Na ściance pojawiły się prawdziwe legendy polskiego kina oraz przedstawiciele młodszego pokolenia, co stworzyło wyjątkową mieszankę doświadczenia i świeżej energii. Trudno było znaleźć wolne miejsce – każdy chciał zaprezentować się przed obiektywami i zamienić kilka słów z mediami.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Rożniatowska, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Bartłomiej Firlet, Anna Szymańczyk, Joanna Majstrak oraz Maria Winiarska. Duże zainteresowanie wzbudzili także Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, którzy chętnie pozowali razem, podobnie jak Edyta i Cezary Pazurowie, przyciągający uwagę swoimi stylizacjami. Edyta Pazura zachwyciła w modnym zestawie!

Stylizacje gwiazd były bardzo różnorodne - od klasycznej elegancji po bardziej odważne, czerwono-dywanowe wybory. Doświadczeni aktorzy postawili na sprawdzoną klasykę, młodsi chętnie eksperymentowali z formą i kolorem. Całość przypominała bardziej hollywoodzką premierę niż standardowy pokaz filmu!

W pewnym momencie wśród fotoreporterów dało się jednak zauważyć lekkie poruszenie. Flesze zaczęły błyskać częściej, a uwagę przyciągnęła Julia Wieniawa, która pojawiła się w różowej sukni. Aktorka wyraźnie czuła się swobodnie na ściance, pozując z dużą pewnością siebie. Zrobiła niezłe show!

Galeria zdjęć 37
