Zofia Zborowska-Wrona doskonale wie, jak to jest być ocenianą przez pryzmat znanego nazwiska. Aktorka od lat podkreśla, że w szkole teatralnej nie mogła liczyć na taryfę ulgową, mimo że jej ojciec jest jedną z legend polskiego kina. Nic więc dziwnego, że zapytana o sytuację Heleny Englert, postanowiła wypowiedzieć się szczerze i bez ogródek. W rozmowie z "Super Expressem" odniosła się do kontrowersji wokół angażu córki Jana Englerta w jego własnym spektaklu.

Burza wokół Heleny Englert. Zofia Zborowska-Wrona zabrała głos

Zofia Zborowska-Wrona podkreśla, że nie chce ferować wyroków bez pełnej wiedzy. Przyznaje, że nie widziała jeszcze spektaklu, który wzbudził tyle emocji, dlatego nie ocenia samej inscenizacji. Jednocześnie zaznacza, że miała okazję oglądać Helenę Englert w innych teatralnych projektach i to właśnie na ich podstawie wyrobiła sobie opinię. Jej zdaniem młoda aktorka wyróżnia się dużym talentem i sceniczną swobodą. Zborowska-Wrona nie ukrywa też sympatii do artystycznych działań Heleny poza teatrem - chwali jej muzyczne projekty, teledyski oraz odwagę w budowaniu własnego wizerunku. Jak dodaje, Englert konsekwentnie idzie swoją drogą, a to w show-biznesie bywa największą siłą.

Niestety jeszcze nie byłam na tym spektaklu, więc nie mogę się wypowiedzieć, natomiast byłam na innych spektaklach, w których gra Helena i ja uważam, że Helena jest niesamowicie zdolną aktorką naprawdę, więc kibicuję jej bardzo i bardzo mi się podoba, jak ona robi swoje i podobały mi się te jej piosenki teledyski. Jest mega odważną fajną dziewczyną, zdolną - mówi "Super Expressowi" Zborowska-Wrona.

