Krupińska, Zborowska i Ślotała imprezowały na salonach u Lewandowskiej. To nie pierniczki przyciągnęły uwagę

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-14 10:07

Oficjalnie – doroczne pieczenie pierniczków. W praktyce – kolejna okazja do pokazania, jak wygląda świąteczny lifestyle w wersji show-biznesowej. Gdy Anna Lewandowska opublikowała relacje z imprezy w swoim warszawskim apartamencie, internauci szybko dali do zrozumienia, że nie interesują ich ani foremki, ani lukier. Znacznie więcej emocji wzbudziły stylówki gości i sama oprawa spotkania.

Apartament Lewandowskich jak z katalogu

Wnętrza? Perfekcyjne. Długi stół zastawiony jak na świąteczną sesję zdjęciową, świece ustawione co do centymetra, dekoracje w czerwono-złotej tonacji i choinka, która wygląda raczej jak element ekspozycji niż domowe drzewko. Tu nic nie było przypadkowe – nawet kubki i talerze zdawały się „pozować” do relacji na Instagramie. Trudno mówić tu o spontanicznym, domowym spotkaniu. Apartament Lewandowskich wyglądał jak perfekcyjnie przygotowana scenografia.

Stylówki ważniejsze niż wypieki. Tu chyba nie o pierniki chodziło

Choć oficjalnie był to wieczór pieczenia pierników, relacje z imprezy pokazały coś zupełnie innego. Zamiast mąki na rękach – selfie w lustrze. Zamiast bałaganu w kuchni – pozowanie pod choinką. Internauci szybko zauważyli, że to właśnie stylizacje grały tu pierwsze skrzypce.

Ania Lewandowska: gospodyni w wersji „na luzie, ale z efektem”

Sama Anna Lewandowska postawiła na wyraźny, ale kontrolowany look. Czerwony, dopasowany top bez rękawów zestawiła z luźnymi, ciemnymi jeansami z wysokim stanem. Stylizacja podkreślała sylwetkę, a jednocześnie idealnie wpisywała się w instagramowy „domowy luz”. Świąteczna opaska z rogami renifera dopełniała całość – niby żartobliwie, ale dokładnie tak, jak lubią to jej obserwatorzy.

Zobacz też: Lewandowski komentuje sensualne wybryki Ani. Awantura o bachatę!

Paulina Krupińska-Karpiel: biała niewinność w wersji show-biznes

Paulina Krupińska w białym, miękkim swetrze, wyraźnie postawiła na najbardziej „domową” stylizację wieczoru. Jasny kolor i prosty fason kontrastowały z resztą towarzystwa, ale i tu trudno mówić o przypadku. Całość wyglądała raczej jak kadr z kampanii lifestyle’owej niż spontaniczne spotkanie przy kuchennym blacie. Luz – tak, ale pod pełną kontrolą.

Zosia Zborowska-Wrona: zero piernikowej niewinności

Zofia Zborowska zdecydowanie nie wyglądała, jakby przyszła tylko mieszać ciasto. Czerwony top podkreślający sylwetkę, czarne spodnie z lekkim połyskiem i duże, geometryczne okulary świąteczne sprawiły, że jej stylówka bardziej przypominała backstage modowej imprezy niż świąteczne spotkanie w domu znajomych. To był look wyrazisty i świadomy. Wyglądała znakomicie.

Nie przegap: Nowa twarz Zosi Zborowskiej? Trochę Trump, trochę Ross z „Przyjaciół”, trochę, jak "posypka z Cheetosów"

Zosia Ślotała: czarny total look zamiast świątecznej słodyczy

Zofia Ślotała wyraźnie odcięła się od bożonarodzeniowej czerwieni. Postawiła na czarny total look – minimalistyczny, chłodny i bardzo „modowy”. Bez świątecznych akcentów, bez prób wpisywania się w klimat choinki. Stylizacja wyglądała raczej jak z fashion eventu niż z domowej imprezy przy piernikach.

Świąteczny luz pod kontrolą

Zamiast zdjęć z pieczenia – selfie w lustrze. Zamiast mąki na rękach – idealne kadry pod choinką. Podpisy sugerowały dziewczyński klimat i dobrą zabawę, ale komentarze szły już innym tropem. Pojawiły się głosy o „idealnym domu”, „perfekcyjnej oprawie” i o tym, że to raczej starannie wyreżyserowany lifestyle niż zwykłe pieczenie pierników z przyjaciółkami. W tym świecie nawet święta wyglądają jak część większej strategii wizerunkowej. Ale doroczne spotkanie u Anny Lewandowskiej znów zrobiło swoje. Gwiazdy się pokazały, wnętrza zrobiły wrażenie, stylówki zostały dokładnie obejrzane. A pierniczki? Na pewno były pyszne.

Zobacz koniecznie: Internet huczy po występie Kasi Cerekwickiej. Fani komentują jej sylwetkę – wyśledzili brzuszek

Pierniczki u Anny Lewandowskiej
18 zdjęć
Super Express Google News
Lewandowska i Karpiel-Bułecka imprezują do rana
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZOFIA ZBOROWSKA
ZOFIA ŚLOTAŁA
PAULINA KRUPIŃSKA
ANNA LEWANDOWSKA