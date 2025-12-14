Grób Zbigniewa Zapasiewicza nie mógłby być skromniejszy. Natychmiast widać, że coś jest nie tak

Zbigniew Zapasiewicz nie żyje od lat, ale wciąż uznawany jest za wspaniałego aktora. Grał w serialu "Lalka", w "Akcji pod Arsenałem", "Polskich drogach", "Pannach z Wilka", "Matce Królów", filmie "C.K. Dezerterzy", "Mistrzu i Małgorzacie", "Psach". Łączył karierę filmową i telewizyjną z teatralną. Grał na wielu warszawskich scenach, w końcu został dyrektorem Teatru Dramatycznego.
Zdobywał nagrody, był doceniany i szanowany za wkład w polską kulturę. Uczył też kolejne pokolenia aktorów na PWST. Ale prywatnie nie wylewał za kołnierz, co skończyło się dla niego tragicznie.
Śmierć przyszła nagle po latach nałogu
Zapasiewicz nie ukrywał, że miał ogromny problem z nadużywaniem alkoholu. Jego kolejne małżeństwa rozpadały się ze względu na ten zgubny nałóg.
Sprawa z alkoholem zaczęła się niewinnie, jak zawsze. Przez jakiś czas, mam wrażenie, to doświadczenie coś we mnie otwierało (...). Potem zaczęło być groźne - pisał aktor w książce "Zapasowe maski" z 2003 r.
Dopiero czwarta żona wpłynęła na Zapasiewicza i ten przestał pić. Ten związek był wybawieniem:
Zyskałem w nim bardzo wiele, uspokoiłem się, wreszcie mam dom, normalne życie.
Niestety, lata z butelką poczyniły ogromne spustoszenie w ciele gwiazdora. W 2009 r. Zapasiewicz zaczął szukać diagnozy dla swoich kłopotów ze zdrowiem. Zmarł zaledwie kilka dni po tym, jak usłyszał, że trawi go nowotwór wątroby. Nie udało się go uratować - zmarł 14 lipca, a 8 dni później został pochowany.
Pogrzeb Zapasiewicza i niezwykły nagrobek
Zbigniew Zapasiewicz został pochowany z honorami. Spoczął na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele, artyści, setki warszawiaków i fanów z całej Polski.
W domu pogrzebowym przy urnie z prochami Zapasiewicza zebrali się jego najbliżsi, w tym żona Olga Sawicka, zaledwie 48-letnia (była młodsza od męża o 27 lat, poznała go jako studentka!). Przybył też minister kultury Bogdan Zdrojewski i wielu aktorów. W zadumie stali Joanna Szczepkowska, Roman Kłosowski, Małgorzata Kożuchowska, Emilia Krakowska oraz Kazimierz Kaczor.
"Odszedł, tak jak wychodził z teatru - niepostrzeżenie" - odczytano list prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Urnę z prochami wielkiego aktora przeniesiono do Alei Zasłużonych. Aktor spoczął w grobie obok Lucjana Kydryńskiego.
Złapałem się na tym, że Zbigniew żyje. Rozejrzyjcie się, państwo. Wśród nas On jest w tysiącach ról. One są z nami - tymi słowami żegnał przyjaciela Jan Englert.
Teraz na miejscu ostatniego spoczynku Zapasiewicza stoi minimalistyczny, biały nagrobek. Przyciąga wzrok jasną barwą i nowowczesną formą. Nie ma na nim krzyża, a prosta budowa wyróżnia pomnik spośród mnóstwa okolicznych grobów. Co jest z nim "nie tak"?
Nagrobek aktora składa się z płyty umieszczonej na ziemi i sporego, marmurowego obelisku obok. Na tablicy widnieją tylko nazwisko oraz daty narodzin i śmierci, ale bez szczegółów. Nie ma żadnego cytatu, nie ma rzeźby, brakuje też wskazówki dla odwiedzających cmentarz, że pod płytą spoczywa gwiazdor.
