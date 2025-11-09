Grób Grzegorza Miecugowa nie zwraca uwagi. Wszystko się wyjaśnia, gdy podejdzie się bliżej. A co z grobami innych znanych osób?

Miecugow ciężko chorował

Dziennikarz i publicysta Grzegorz Miecugow zmarł 26 sierpnia 2017 r., niespełna 3 miesiące przed swoimi 62. urodzinami. Odszedł po ciężkiej walce z nowotworem płuc. Jego śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla świata mediów. Miecugow diagnozę znał od 2011 r., ale nie chciał roztrząsać kwestii choroby.

Wiem, że ja kiedyś umrę, pytanie: wcześniej czy później. Mam jeszcze sporo do zrobienia. Tak czuję. Nie będę robił z tego tragedii, będę walczył - obiecywał w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl.

Pogrzeb dziennikarza odbył się w piątek 1 września 2017 r., uroczystość była świecka i zgromadziła tłumy. W kaplicy Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie oraz w procesji żałobnej prowadzącej do miejsca pochówku uczestniczyli bliscy, przyjaciele i wielbiciele Miecugowa.

Syn z trudem powstrzymywał wzruszenie

Podczas ceremonii przemawiał syn Grzegorza, Krzysztof, który powstrzymując łzy, zakończył:

Po raz ostatni mówię: cześć tatuś, do zobaczenia.

Urnę z prochami Grzegorza Miecugowa złożono na warszawskich Powązkach. Spoczął w grobie z mamą, którą stracił zaledwie 3 lata wcześniej. Helena Miecugow-Zawinowska odeszła w 2014 r. Na nagrobku napisano, że była pedagogiem.

Wyjątkowy nagrobek. Trzeba podejść bliżej

Kiedy na płycie nagrobnej dołożono nazwisko syna, napisano: dziennikarz, publicysta, pisarz. Napisy są jasne i nie rzucają się w oczy, dlatego spacerując po cmentarzu, można nie zauważyć, że w ciemnym, niemal czarnym grobie poprzecinanym białymi żyłkami, spoczywa gwiazda telewizji. Prawda o zmarłym ujawnia się, gdy podejdzie się do grobu nieco bliżej.

Co z grobami innych znanych osób?

Na uwagę zasługuje skromny, ale zarazem widoczny z daleka nagrobek Stanisława Tyma. Został wykończony łukiem i, podobnie jak w przypadku pomnika Miecugowa, nie ma na nim krzyża, choć nad nazwiskiem mamy zmarłego dziennikarza znajduje się niewielki, wyryty w płycie symbol religii katolickiej.

Krzyża nie znajdziemy też na grobie Zbigniewa Zapasiewicza składającym się z płyty umieszczonej na ziemi i białego obelisku.

Tymczasem Stanisław Sojka, Katarzyna Stoparczyk i Joanna Kołaczkowska, którzy zmarli w tym roku, wciąż czekają na nagrobki. Ich miejsce pochówku jest jednak ładnie zagospodarowane i przyozdobione kwiatami, zniczami oraz zdjęciami.

