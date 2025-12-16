Pożegnają Magdę Umer na Powązkach, ale artystka tam nie spocznie! Skomplikowany pogrzeb, jest data

Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 roku, mając 76 lat. Była wybitną artystką, postacią szeroko znaną i szanowaną w sferze polskiej muzyki oraz teatru. Nazywana ikoną poezji śpiewanej, lecz również spełniająca się jako aktorka, reżyserka i scenarzystka. Autorka niezapomnianych recitali. Można by długo wymieniać sukcesy, którymi się zasłużyła. Jej śmierć jest wielkim ciosem dla środowiska artystycznego, ale pocieszeniem pozostaje, że Magda Umer zostawiła w nim trwały ślad. Od miesięcy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją między innymi do odwołania zaplanowanych koncertów. Do mediów nie przeniknęła jednak skala wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć artystce. Franciszek Przeradzki, jej syn, dopiero po śmierci mamy ujawnił, że już w lipcu wykryto u niej guza, a po kilku tygodniach przyszła diagnoza: nowotwór złośliwy. We wrześniu Magdę Umer czekała operacja, w październiku na krótko wróciła do domu, zaś w listopadzie pojawiły się powikłania. Finalnie doszło do krwotoku.

Artystka odeszła w otoczeniu najbliższych, którzy teraz przygotowują jej ostatnie pożegnanie. Według serwisu Styl, ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy ulicy Żytniej, gdzie znajduje się grób jej męża, Andrzeja Przeradzkiego. Mężczyzna był związany z Magdą Umer niemal czterdzieści lat, a ich uczucie było bardzo silne, więc to zrozumiałe. Po śmierci Przeradzkiego, w listopadzie 2019 roku, jego ukochana żona długo nie mogła się zresztą pozbierać. Teraz, zgodnie z jej życzeniem, ma zostać pochowana obok męża. Ale, co ciekawe, zostanie pożegnana gdzie indziej. Szczegóły poniżej.

Magda Umer pożegnana na Powązkach Wojskowych, ale pochowana gdzie indziej. "Ma spocząć obok ukochanego męża"

Serwis Fakt ustalił, że mimo uroczystości pogrzebowych na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej, Magda Umer zostanie pożegnana gdzie indziej - na Powązkach Wojskowych. Tam jednak odbędzie się tylko jej ostatnie pożegnanie. Uroczystości mają mieć miejsce w sali pożegnań, a pogrzeb zaplanowano na 19 grudnia 2025 roku. Taką informację potwierdziła w rozmowie z portalem kancelaria Cmentarza Powązki Wojskowe, która jednocześnie zastrzegła, że Magda Umer - mimo pożegnania w tym miejscu - nie spocznie na tamtejszym cmentarzu. To z kolei potwierdzałoby wcześniejsze doniesienia, mówiące o jej ostatnim życzeniu. Po pogrzebie na Powązkach, Magda Umer ma bowiem spocząć obok męża, przy ulicy Żytniej.

Wszystko wskazuje na to, że nieco skomplikowany pogrzeb artystki przyciągnie w oba miejsca prawdziwe tłumy. Mają ją pożegnać bliscy, przyjaciele, rodzina, a także różne osoby ze świata szeroko pojętej kultury.

