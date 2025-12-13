Donald Trump grzmi po ataku ISIS! "Poważny odwet" za śmierć żołnierzy w Syrii

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-12-13 21:03

W sobotę (13 grudnia) prezydent USA Donald Trump zapowiedział „poważny odwet ” przeciwko Państwu Islamskiemu za zamach, w wyniku którego zginęło trzech Amerykanów w Syrii. Stwierdził przy tym, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.

Trump

i

Autor: Jacquelyn Martin/ Associated Press
  • Prezydent Trump ogłosił „bardzo poważny odwet” po ataku ISIS w Syrii, w którym zginęło trzech Amerykanów.
  • Atak, w którym zginęło dwóch żołnierzy i cywilny tłumacz, był pułapką zastawioną na siły USA i Syrię.
  • Sekretarz obrony Pete Hegseth ostrzega terrorystów, że USA będą ich ścigać i bezlitośnie zabijać.

- Opłakujemy stratę trzech Wielkich Amerykańskich Patriotów w Syrii, dwóch żołnierzy i jednego cywilnego tłumacza. Modlimy się również za trzech rannych żołnierzy, którzy – jak właśnie potwierdzono – mają się dobrze. Był to atak ISIS na Stany Zjednoczone i Syrię, w bardzo niebezpiecznym regionie Syrii, który nie jest w pełni przez nich kontrolowany - oświadczył Trump we wpisie na portalu Truth Social. Zapowiedział przy tym „bardzo poważny odwet”.

Do sprawy odniósł się też podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami przed odlotem na mecz futbolu amerykańskiego uniwersyteckich akademii Marynarki Wojennej i Sił Lądowych o puchar prezydenta.

Jak podkreślił Trump, terroryści Państwa Islamskiego zastawili na siły USA pułapkę, a atak był skierowany również przeciwko syryjskim władzom i że „Syria walczy razem z USA”. Dodał, że prezydent kraju Ahmed al-Szara jest zdruzgotany wieściami.

Pentagon podał wcześniej, że siły USA zostały zaatakowane podczas misji „wsparcia trwających operacji antyterrorystycznych przeciwko IS w regionie”. Według szefa resortu Pete'a Hegsetha napastnik został zabity przez siły partnerskie USA.

- Niech wszyscy wiedzą, że jeśli obierzecie sobie za cel Amerykanów — gdziekolwiek na świecie — spędzicie resztę swojego krótkiego, pełnego strachu życia wiedząc, że Stany Zjednoczone będą was ścigać, znajdą i bezlitośnie zabiją - napisał na kanale X Hegseth.

- Amerykańscy żołnierze znaleźli się pod ostrzałem podczas wspólnego patrolu z siłami syryjskimi w centralnej części kraju – podała oficjalna krajowa agencja informacyjna Syrii SANA, cytowana przez stację CNN. Ewakuowani ranni mieli zostać przetransportowani do Al-Tanf, amerykańskiej bazy wojskowej we wschodniej Syrii, przy granicy z Irakiem.

ISIS
DONALD TRUMP
SYRIA