Szokująca decyzja Łukaszenki! Laureat Pokojowej Nagrody Nobla wypuszczony z więzienia. Kim jest Aleś Bialacki?

Białoruski działacz praw człowieka, Aleś Bialacki, został przymusowo deportowany na Litwę po latach uwięzienia.

Założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” był więziony od 2021 roku i skazany na 10 lat kolonii karnej.

Pomimo otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku, jego sytuacja w więzieniu nie uległa poprawie, a stan zdrowia pogarszał się.

Aleś Bialacki urodził się w 1962 r. Jest założycielem Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, czołowej organizacji zajmującej się obroną praw człowieka na Białorusi. W opozycji działał jeszcze w czasach ZSRR, a „Wiasnę” założył w 1996 r.

Choć przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka zdelegalizował organizację jeszcze w 2003 r., nigdy nie przerwała ona działalności. Nawet po tym, jak w lipcu 2021 r. – na fali niespotykanych represji po sfałszowanych wyborach prezydenckich oraz czystek wśród NGO i organizacji społecznych – aresztowano Bialackiego i innych pracowników „Wiasny”.

W 2021 r. Bialacki trafił do więzienia już po raz drugi. Pierwszy raz przebywał za kratkami w latach 2011-2014. Po aresztowaniu w 2021 r. został skazany w marcu 2023 r. na 10 lat kolonii karnej za rzekome finansowanie protestów powyborczych w 2020 r.

W 2022 r. Bialackiemu przyznano pokojowego Nobla razem z ukraińską organizacją Centrum Wolności Obywatelskich oraz rosyjskim Memoriałem. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na poprawę jego sytuacji w więzieniu.

Aleś Bialacki ma chroniczne problemy ze zdrowiem. W lipcu 2025 r. jego żona Natalia Pinczuk poinformowała, że mąż nie otrzymywał przekazywanych mu leków.

Jak wielu więźniów politycznych, opozycjonista był przetrzymywany w izolacji, bez możliwości kontaktu z rodziną czy nawet z adwokatem. Wielokrotne apele o jego uwolnienie były ignorowane przez władze w Mińsku.

Aleś Bialacki został w sobotę (13 grudnia) przymusowo deportowany na Litwę. Jak poinformowała ambasada USA w Wilnie, był on w grupie dziewięciu osób, którzy trafili na Litwę. Na kanale Telegram centrum „Wiasna” podało, że 114 uwolnionych osób zostało deportowanych do Ukrainy, wśród nich 104 Białorusinów.

W sumie w sobotę uwolnione zostały przez władze w Mińsku, na mocy umowy z USA, 123 osoby, w tym także obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Australii, Japonii, pięciu obywateli Ukrainy, a także obywatel Polski Roman Gałuza.

