Władze Białorusi uwolniły więźniów politycznych! Zaskakująca decyzja Łukaszenki

Sensacyjne uwolnienia więźniów na Białorusi. Kto odzyskał wolność?

Ułaskawiono łącznie 156 osób, biorąc pod uwagę decyzje podjęte przez przywódcę Białorusi pod koniec listopada. - Wśród nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii i Japonii – poinformowało biuro prasowe Łukaszenki.

Łukaszenka dogadał się z Trumpem?

Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się „Wiasna”, uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Białoruscy opozycjoniści wśród uwolnionych

Jak podało biuro prasowe białoruskiego opozycjonisty Wiktara Babaryki, wśród tych osób znalazła się opozycjonistka Maryja Kalesnikawa. Na wolność wyszedł też laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki i został przymusowo deportowany na Litwę. Władze w Mińsku uwolniły niedoszłego kandydata na prezydenta Białorusi Wiktara Babarykę i działaczy "Wiasny" Walancina Stefanowicza i Uładzia Łabkowicza. Uwolniony został także Polski Romana Gałuzę.

Co z Poczobutem? Jest komentarz rzecznika MSZ

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział w sobotę (13 grudnia) w rozmowie z PAP, że cieszy go, że wśród osób, które wyszły na wolność z białoruskich więzień, jest obywatel Polski, a także Aleś Bialacki. - Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki. Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta - zapewnił Wewiór.

Rzecznik pytany czy prawdą jest, że Andrzej Poczobut odmówił napisania prośby do białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, podkreślił, że nie może mówić o szczegółach negocjacji.

