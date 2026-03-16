Chciał tylko podwieźć dziewczynę do szkoły. 15-latek ukradł... miejski autobus

Pokonał 100 kilometrów skradzionym autobusem dla dziewczyny

Do tej nieprawdopodobnej sytuacji doszło w zachodnich Niemczech. W piątek rano w dzielnicy Mainz-Kastel w Wiesbaden, 15-latek wtargnął na teren miejskiej zajezdni autobusowej. Z ustaleń miejscowej policji wynika, że chłopak dostał się do wnętrza pojazdu bez użycia siły, a silnik odpalił za pomocą tak zwanego master-key, czyli klucza generalnego. Sposób wejścia w posiadanie tego przedmiotu pozostaje na ten moment tajemnicą.

Młody kierowca wyruszył w podróż liczącą przeszło 100 kilometrów. Jego celem było Karlsruhe, gdzie mieszkała jego 14-letnia sympatia. Z informacji przekazanych przez stację SWR3 wynika, że odległość między miejscowościami wynosiła około 150 km, co sprawia, że ta niezwykła "podwózka" wydaje się jeszcze bardziej niewiarygodna.

Policja w Wiesbaden poszukuje odpowiedzi

Przedstawiciele policji z Wiesbaden nie ukrywają, że całe zajście wiąże się z wieloma niewiadomymi.

- Jak on zdobył ten klucz i dlaczego tak dobrze potrafił prowadzić autobus, jeszcze nie wiemy – powiedziała rzeczniczka policji.

Dodatkowo, mundurowi zachodzą w głowę, co skłoniło chłopaka do myśli, że to właśnie wielkogabarytowy pojazd komunikacji miejskiej będzie najwłaściwszym środkiem transportu, by odwieźć dziewczynę na lekcje.

Kradzież autobusu zauważono dopiero rano

Zatankowany do pełna autobus zniknął z zajezdni, jednak brak pojazdu pracownicy dostrzegli dopiero w okolicach godziny 6:00 rano. W pierwszej kolejności założono, że jeden z kierowców po prostu wsiadł do niewłaściwego wozu. Kiedy jednak okazało się, że maszyna nie wyjechała na zaplanowaną trasę, o sprawie powiadomiono organy ścigania.

Finał podróży 15-latka w Karlsruhe

Funkcjonariusze w krótkim czasie zlokalizowali trasę przejazdu zbiega. Skradziony autobus został namierzony przez patrol w Karlsruhe w godzinach południowych. Niedługo przed zatrzymaniem, młody kierowca zdołał zgarnąć swoją 14-letnią partnerkę z zamiarem dostarczenia jej prosto do szkoły.

Brak uszkodzeń autobusu, ale poważne konsekwencje dla nastolatka

Na szczęście skradziony autobus został odzyskany w nienaruszonym stanie. Sprawca tego zamieszania został oddany pod opiekę prawnych opiekunów, jednak nie uniknie konsekwencji swoich czynów. Będzie musiał ponieść odpowiedzialność za:

kradzież pojazdu w celu krótkotrwałego użycia,

kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Organy ścigania cały czas prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie, w jaki sposób 15-latek wszedł w posiadanie klucza uniwersalnego oraz skąd u niego umiejętność obsługi tak dużego pojazdu.

Romantyczny gest nastolatka surowo oceniony przez prawo

Choć cała opowieść przypomina fabułę internetowego mema, niemieckie służby podchodzą do incydentu z pełną powagą. Nastolatek z pewnością zapisał się w historii jako autor "najbardziej spektakularnej podwózki do szkoły w Niemczech", jednak teraz musi stawić czoła twardej rzeczywistości w postaci postępowania karnego.

