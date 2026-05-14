Sceny grozy w Zawierciu. Mężczyzna zaczepiał dzieci w okolicznym parku

Zaczepiał dzieci w parku. Został zatrzymany

Niepokojące sceny rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie, 11 maja w rejonie parku przy ulicy Ściegiennego w Zawierciu. Według relacji świadków, pijany mężczyzna miał zaczepiać przebywające tam dzieci, zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Kulminacją całego zajścia było uszkodzenie roweru należącego do 13-letniego chłopca. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Zgłoszenie wpłynęło do zawierciańskiej komendy około godziny 16.00. Wynikało z niego, że w okolicy parku znajduje się agresywny mężczyzna, którego zachowanie wywołuje strach wśród nastolatków. Mundurowi ruszyli pod wskazany adres i jeszcze w trakcie dojazdu zauważyli odpowiadającego rysopisowi 38-latka. Mężczyzna na widok radiowozu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak został szybko zatrzymany przez dzielnicowych.

Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej trzech nastolatków przebywało w pobliżu parku, gdy nieznajomy mężczyzna zaczął ich zaczepiać. Według ustaleń funkcjonariuszy był agresywny i rzucał butelkami. W pewnym momencie uszkodził rower jednego z chłopców. Zniszczenia jednośladu oszacowano na około tysiąc złotych.

Mieszkaniec Zawiercia był pijany

Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Zawiercia był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po zatrzymaniu trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Ojciec 13-latka zdecydował się złożyć oficjalne zawiadomienie o przestępstwie oraz wniosek o ściganie sprawcy zniszczenia mienia.

38-latek usłyszał już zarzut i – jak przekazali policjanci – przyznał się do winy. Za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków i natychmiastowa interwencja mundurowych pozwoliły szybko opanować sytuację i zatrzymać agresywnego mężczyznę, zanim mogło dojść do kolejnych niebezpiecznych incydentów.

Zobaczcie zdjęcia z zatrzymania mężczyzny: