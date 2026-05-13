Bożena Borowiec o krok od mandatu poselskiego

Jak podaje Onet, sejmowy fotel po zmarłym tragicznie Łukaszu Litewce przypadnie w udziale Bożenie Borowiec. Działaczka Nowej Lewicy z wykształcenia jest socjolożką, a obecnie piastuje stanowisko wiceprezeski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chociaż oficjalne formalności nie zostały jeszcze dopięte na ostatni guzik, zakulisowe głosy potwierdzają to rozstrzygnięcie. Sama kandydatka początkowo wahała się i potrzebowała czasu na podjęcie ostatecznej decyzji, ale finalnie zgodziła się na pracę w parlamencie.

Dziennikarze portalu próbowali uzyskać oficjalne potwierdzenie od Łukasza Michnika. Rzecznik prasowy Nowej Lewicy nie chciał jednak odnosić się do sprawy, tłumacząc, że ogłoszenie tych doniesień leży w gestii Państwowej Komisji Wyborczej, a stosowny komunikat zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Warto przypomnieć, że prawo przejęcia mandatu przysługiwało w pierwszej kolejności Rafałowi Adamczykowi. Polityk nie zdecydował się jednak na ten krok, argumentując to chęcią dalszej pracy w samorządzie na szczeblu wojewódzkim.

Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy — podkreślił Rafał Adamczyk.

Decyzja podjęta przez Adamczyka sprawiła, że szansa na objęcie mandatu przeszła na kolejne nazwisko z wyborczej listy. W naturalnym porządku to właśnie Bożena Borowiec zyskała możliwość dołączenia do grona posłów.

Bożena Borowiec: kim jest?

Przyszła posłanka to osoba z bardzo bogatym stażem w strukturach samorządowych, specjalizująca się od lat w polityce społecznej. Od 2018 roku sprawowała urząd zastępczyni prezydenta Dąbrowy Górniczej, gdzie jej głównym obowiązkiem było nadzorowanie szeroko pojętych kwestii zdrowotnych, mieszkaniowych oraz społecznych w regionie.

W 2024 roku objęła ważną funkcję w strukturach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej z powodzeniem pracowała w lokalnej administracji oraz środowisku akademickim. Działaczka jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponadto ukończyła cenione studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii WSB.

Spektakularny wynik Łukasza Litewki w wyborach do Sejmu

Zmarły Łukasz Litewka zapisał się w pamięci wyborców niezwykłym rezultatem wywalczonym podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Startując z ostatniego miejsca na liście, młody polityk zdołał zgromadzić ponad 40 tysięcy głosów poparcia. Tym samym zdeklasował czołowe nazwiska w swoim okręgu wyborczym i zyskał status jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych reprezentantów Nowej Lewicy w skali całego kraju.

Po jego nagłym odejściu konieczne było uruchomienie skomplikowanych procedur obsadzenia zwolnionego mandatu parlamentarnego. Wszystko wskazuje na to, że ten proces lada moment sfinalizuje się pojawieniem Bożeny Borowiec przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

