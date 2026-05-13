Ukradł luksusowe Audi prosto z salonu! W Bydgoszczy trwa obława za złodziejem

Zuchwała kradzież w Bydgoszczy wstrząsnęła miastem – nieznany sprawca ukradł luksusowe Audi prosto z salonu samochodowego.

Do zdarzenia doszło w biały dzień przy ulicy Fordońskiej, co skłoniło policję do natychmiastowego rozpoczęcia szeroko zakrojonych działań.

Cały powiat objęty jest intensywną obławą za złodziejem. O szczegółach piszemy poniżej.

Zuchwała kradzież w Bydgoszczy! Ukradł Audi prosto z salonu, trwa policyjna obława

W środę, 13 maja, po godzinie 13 w Bydgoszczy doszło do kradzieży. Nieznany mężczyzna ukradł samochód marki Audi bezpośrednio z salonu przy ulicy Fordońskiej i odjechał w nieznanym kierunku. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone działania, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę.

Jak przekazali funkcjonariusze, mężczyzna miał zabrać auto z autoryzowanego punktu sprzedaży znajdującego się przy ul. Fordońskiej. Zgłoszenie o kradzieży natychmiast trafiło do służb, a sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Fordonie.

Architektura debata - short Sibińska

- Około godziny 13.25 otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży pojazdu Audi z jednego z bydgoskich salonów samochodowych. Na terenie powiatu bydgoskiego i powiatach ościennych policjanci byli obecni na głównych ciągach komunikacyjnych w celu ujawnienia skradzionego auta. Czynności te trwały do godziny 15.30. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży i jego zatrzymanie. A także odzyskanie skradzionego auta - tłumaczy mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej komendy.

Sprawą kradzieży zajmuje się policja. Trwa pościg za złodziejem

Od godzin popołudniowych na terenie Bydgoszczy oraz całego powiatu trwa policyjna obława za kierowcą skradzionego Audi. Na razie sprawca nie został zatrzymany. Policjanci nie zdradzają szczegółów prowadzonych działań.