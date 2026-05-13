Egzamin ósmoklasisty. Temat wypracowania z angielskiego nie był zaskoczeniem? O czym pisali uczniowie?

Spis treści
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego
To trzeci i ostatni test wiedzy w ramach egzaminu ósmoklasisty 2026. O godz. 9:00 uczniowie w całej Polsce otworzyli arkusze CKE i rozpoczęli rozwiązywanie zadań z języka angielskiego. Na cały test mają 110 minut. To jeden z egzaminów z języka nowożytnego, a angielski – tradycyjnie – okazał się absolutnym faworytem. Wybrało go ponad 98 procent ósmoklasistów. Pozostali zdecydowali się na niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.
Z czego składa się egzamin z angielskiego?
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje kilka części sprawdzających różne umiejętności:
- Rozumienie ze słuchu — uczniowie analizują krótkie nagrania i odpowiadają na pytania.
- Rozumienie tekstu czytanego — zadania oparte na krótkich i średnich tekstach.
- Znajomość środków językowych — uzupełnianie luk, parafrazy, wybór poprawnych form.
- Wypowiedź pisemna — najważniejszy i najbardziej emocjonujący element egzaminu.
To właśnie wypracowanie od lat budzi największe napięcie. Uczniowie muszą napisać tekst na wskazany temat, zachowując odpowiednią formę i spełniając wszystkie wymagania polecenia.
Nieoficjalne doniesienia o temacie wypracowania. Nie było zaskoczenia
W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze relacje uczniów. Według nich tegoroczne wypracowanie polegało na napisaniu maila do cioci z Anglii, w którym trzeba było:
- opowiedzieć o prezencie w postaci albumu ze zdjęciami,
- opisać jedną z fotografii.
W opinii ósmoklasistów temat był łatwy i przewidywalny. Pisanie maila lub listu to jedno z najczęściej pojawiających się zadań na egzaminach z angielskiego, więc dla większości nie było to zaskoczeniem.
Warto jednak podkreślić, że informacje te są nieoficjalne i pochodzą wyłącznie z relacji publikowanych w mediach społecznościowych. Na potwierdzenie trzeba poczekać do publikacji arkuszy.
Arkusze CKE i rozwiązania zadań z angielskiego - kiedy będą opublikowane?
Oficjalne arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania opublikujemy we wczesnych godzinach popołudniowych. Wtedy będzie można dokładnie sprawdzić, jak wyglądał tegoroczny egzamin i czy doniesienia uczniów się potwierdzą.
Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty nie decyduje o ukończeniu szkoły podstawowej – nie można go nie zdać. Ma jednak kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich, bo to właśnie punkty z egzaminu w dużej mierze decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej.
Wyniki tegorocznych egzaminów zostaną ogłoszone 3 lipca.