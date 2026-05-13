Na scenie pierwszego półfinału Eurowizji 2026 zaprezentowali się uczestnicy z piętnastu państw, walcząc o dziesięć przepustek do Wielkiego Finału, który odbędzie się 16 maja. Wśród artystów znajdowała się przedstawicielka Polski, Alicja Szemplińska, z utworem "Pray". Mimo pierwotnie niskich notowań próby do koncertu wiele zmieniły i uplasowały artystkę wśród mocnych kandydatów do awansu. Emocje jednak sięgnęły zenitu, kiedy po ogłoszeniu dziewięciu finalistów Polski w tym gronie nadal nie było...

12 maja pierwsi półfinaliści powalczyli o wejście do Wielkiego Finału jubileuszowej, 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Po kilkuletniej przerwie do głosowania w półfinałach powróciły komisje jurorskie, a do awansu potrzebne było pokonanie przynajmniej pięciu rywali. Decyzją profesjonalistów oraz publiczności - do koncertu finałowego przeszły Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. To oznaczało, że ostatnia przepustka trafi do Czarnogóry, Estonii, Gruzji, Portugalii, San Marino lub Polski. Widownia nad Wisłą i wśród rozsianej po świecie Polonii wstrzymała oddech! Ostatecznie, to właśnie Alicja Szemplińska zakwalifikowała się jako ostatnia do finału. Mimo że początkowe notowania dla polskiego "Pray" były mało optymistyczne, relacje z prób w Wiedniu i znakomita reakcja zgromadzonych tam fanów znacznie poprawiły nasze szanse.

Dlaczego Polska została wyczytana ostatnia? Czy zajęła dziesiąte miejsce?

Co oznacza to, że Alicja Szemplińska przeszła do finału jako ostatnia? Nie ma to żadnego znaczenia dla wyników. Ustalona przez organizatorów kolejność ogłaszania finalistów nie ma korelacji z głosami jury i telewidzów, pozostawiając wszystkich w niepewności aż do samego Wielkiego Finału. Dokładne rezultaty półfinałów oraz składy jury w każdym kraju poznamy w nocy z soboty na niedzielę, po wyborze zwycięzcy tegorocznej Eurowizji. Polska mogła więc w punktacji uplasować się zarówno na pierwszym, jak i na dziesiątym miejscu.

Co mówi statystyka? Nie da się ukryć, że gospodarzom zależy na jak największych emocjach wśród widowni, dlatego niejednokrotnie jako dziesiątego wyczytywanego jednego z faworytów. Zazwyczaj na samym końcu poznajemy kraj, który uplasował się w czołowej piątce półfinału. Od 2016 roku średnie miejsce piosenek wyczytywanych jako ostatnie wynosi 4,44. Najniższa pozycja takiej propozycji przez ostatnie dziesięć lat to miejsce ósme, a najwyższa - pierwsze, kiedy w 2025 roku zwycięzca półfinału, Ukraina, awansował z niego jako ostatni. Teraz pozostaje nam trzymać kciuki za jak najlepszy rezultat polskiej delegacji w finale!

