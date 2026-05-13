Zmarł ceniony producent muzyczny. Pracował z legendami ze świata rocka

Informacja o śmierci Jacka Douglasa zaczęła być podawana przez zagraniczne media w godzinach nocnych czasu polskiego. O odejściu uznanego producenta poinformowała w specjalnym oświadczeniu rodzina zmarłego. Pojawiło się ono na koncie artysty na portalu Facebook, prowadzonym przez jego wielbicieli. Jak głosi, Jack Douglas zmarł w poniedziałek 11 maja w godzinach wieczornych. Wskazano jedynie, że producent "odszedł w spokoju", nie podano wtedy przyczyny zgonu. W chwili śmierci producent, mający na koncie współprace z największymi nazwiskami ze świata rocka, miał 80 lat.

Przykre informacje potwierdziła także córka Douglasa, Sarah, w rozmowie z magazynem "Rolling Stone". To ona wyznała, że producent zmagał się z chłoniakiem i zmarł w wyniku powikłań, mających związki z tą chorobą.

Najbardziej lubił spędzać czas z rodziną – żoną, czwórką dzieci i pięciorgiem wnucząt – i zmarł spokojnie, w otoczeniu bliskich. Przeżył wspaniałe życie i był niesamowitym gawędziarzem. Był bardzo, bardzo zabawny i zwariowany, uwielbiał opowiadać dowcipy. Kochał to, co robił i pracował do samego końca. Będzie nam go bardzo brakowało - brzmi oświadczenie rodziny.

Kim był Jack Douglas?

Jack Douglas urodził się 6 listopada 1945 roku w Nowym Jorku. Karierę zaczynał jako muzyk folkowy, co ciekawe, w latach 60. współpracował także z Robertem F. Kennedym, dla którego pisał teksty wystąpień. W końcu rozpoczął pracę w studiu nagraniowym wytwórni The Record Plant, początkowo jako dozorca, w końcu został inżynierem nagrań, a ostatecznie - producentem.

To Jack Douglas właśnie pełnił funkcję inżyniera dźwięku przy takich płytach, jak Imagine Johna Lennona - z którym współpracował do końca życia artysty, odpowiadając także za jego ostatni album, wydany za życia - Double Fantasy. Jako inżynier pracował z takimi nazwiskami, jak Patti Smith czy The New York Dolls, dla których wyprodukował także debiutancki album.

Zachęcony postanowił skupić się na tej formie działalności w studiu i w tym samym czasie trafił na zespół Aerosmith, dla którego wyprodukował większość płyt wydanych w latach 70. Pomimo przerw w tej współpracy, to właśnie Jack Douglas wyprodukował także ostatni album grupy, Music from Another Dimension! z 2012 roku.

