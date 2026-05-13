Dramatyczne wyznanie Marka Sierockiego po śmierci Celińskiej

Choć w ostatnich miesiącach Stanisława Celińska zmagała się z problemami zdrowotnymi i ograniczyła działalność sceniczną, wiele osób wierzyło, że wróci jeszcze do pełni sił. Tym bardziej że niedawno znów pojawiła się na scenie i spotykała się z publicznością. Nikt nie przypuszczał, że wszystko zakończy się tak nagle. Wiadomość o jej śmierci wywołała falę poruszenia wśród artystów, dziennikarzy i fanów. Wspomnieniami o aktorce podzielił się także Marek Sierocki, który przez lata utrzymywał z nią kontakt.

Wstrząs po śmierci Celińskiej! Marek Sierocki zdradza kulisy ich ostatniego spotkania

Dziennikarz muzyczny przyznał, że ostatnie spotkania z Celińską były pełne planów i rozmów o przyszłości. Nic nie wskazywało na to, że ich kolejna rozmowa już nigdy się nie odbędzie. Sierocki wspomina, że artystka zawsze imponowała mu spokojem, klasą i ogromną kulturą osobistą. Podczas wspólnych spotkań najczęściej rozmawiali o muzyce, nowych projektach i koncertach.

Parę razy zdarzyło nam się spotkać towarzysko i przy stole rozmawiać o muzyce. Wspaniałą była rozmówczynią, ogromna kultura. Kiedy się widzieliśmy ostatnio, pozostawaliśmy w przestrzeni planów, że niedługo nagramy audycję o jej nowej płycie i koncertach - mówił Sierocki "Faktowi".

Jeszcze kilka miesięcy temu planowali wspólną audycję radiową poświęconą nowym utworom i dalszym planom artystki. Wszystko miało wrócić do normalności, gdy tylko poczuje się lepiej.

Kilka miesięcy temu się widzieliśmy i umawialiśmy, że niebawem spotkamy się ponownie i nagramy audycję w radiu o jej nowej płycie i planach koncertowych, kiedy tylko wróci do lepszego stanu zdrowia - przyznał dziennikarz w rozmowie z "Faktem".

Marek Sierocki podkreślił również, że Stanisława Celińska była postacią absolutnie wyjątkową na polskiej scenie. Według niego jej siłą była autentyczność i emocje, które przekazywała zarówno jako aktorka, jak i wokalistka.

