Wsyp kilka garści do doniczki z zamiokulkasem. Roślina szybko nabierze pięknego wyglądu i nawet zmarniały kwiat zacznie rosnąć. Odżywka do zamiokulkasa

Wsyp to do doniczki z zamiokulkasem, a zacznie lepiej i szybciej rosnąć

Zamiokulkas to wyjątkowy kwiat doniczkowy. Zachwyca swoimi długimi, mięsistymi liśćmi i świetnie zdobi powietrze. Dodatkowo uznawany jest za roślinę oczyszczającą powietrze z toksyn, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdza się w sypialni, salonie, a także pokoju dziecięcym. Zamiokulkas znany jest przede wszystkim ze swojej odporności i niewielkich wymagań pielęgnacyjnych. Mówi się, że to roślina dla odpornych, którzy zabijają wszystkie inne kwiaty. Wzięło się to z tego, iż zamiokulkas bardzo dobrze znosi susze oraz przejściowe braki w podlewaniu. To jedna z roślin, która przetrwa urlop bez konieczności wizyt sąsiadów z konewką. W przypadku zamiokulkasa o wiele bardziej niebezpieczne jest jego przelanie, które może prowadzić do gnicia korzeni i powolnego obumierania rośliny.

Nie znaczy to, że zamiokulkasa nie warto nawozić. Wiosną można zastosować niewielkie dawki nawozów, które wzmocnią i odżywią roślinę. Dostarczone w ten sposób witaminy oraz minerały sprawią, że liście będą szybciej rosły i staną się ciemnozielone.

Zamiokulkas najlepiej rośnie z dala od bezpośredniego światła. Ostre pomienie słoneczne mogą popalić liście i powodować ich żółknięcie. Podłoże powinno być żyzne, próchnicze oraz przepuszczalne. Do wiosennego nawożenia warto wykorzystać naturalne odżywki. Nie zaburzają one właściwości gleby, ale dostarczają potrzebne substancje odżywcze. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na nawożenie zamiokulkasa są skórki po bananach. Warto je stosować w formie odżywczego proszku. Przygotuj skórki po 2 bananach, pokrój je na mniejsze kawałki i włóż do piekarnika, aby się wysuszyły. Ustaw niezbyt wysoką temperaturę, aby nie przypalić, a jedynie wysuszyć skórki po bananach. Gdy są już całkowicie suche możesz pokruszyć je w dłoniach lub zetrzeć na tarce. Tak przygotowany proszek wsyp do doniczki z zamiokulkasem i delikatnie wymieszaj z ziemią. Skórki po bananach to jeden z najbardziej znanych domowych nawozów. Dostarczają one między innymi potas i fosfor, które stymuluję rośliny do lepszego wzrostu. Są niezbędne, aby kwiat był zielony i gęsty.

Jak chronić zamiokulkasa przed chorobami i pleśnią w doniczce?

Zamiokulkas zamiolistny, znany ze swojej wytrzymałości i niewielkich wymagań, zaskakująco dobrze reaguje na niekonwencjonalne metody pielęgnacji, a jedną z nich jest wykorzystanie cynamonu. Jego właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze pomagają chronić system korzeniowy zamiokulkasa przed patogenami, które często rozwijają się w wilgotnym podłożu, zwłaszcza przy tendencji do nadmiernego podlewania.

Najprostsza metoda wykorzystania cynomonu polega na delikatnym posypaniu niewielkiej ilości proszku bezpośrednio na powierzchnię ziemi w doniczce. Cienką warstwę cynamonu można delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża, co stworzy barierę ochronną przed pleśnią i szkodnikami, a także stopniowo uwolni dobroczynne substancje podczas podlewania.

