Zamiokulkas zipie niczym poradziecki ciągnik? Kilka kropel tej babcinej odżywki zrobi z niego mercedesa prosto w salonu. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, jest ceniony za łatwość pielęgnacji i zdolność do oczyszczania powietrza, jednak potrzebuje odpowiedniego nawożenia.

Nadmiar wody jest dla niego bardziej szkodliwy niż jej niedobór, prowadząc do gnicia korzeni.

Odkryj, jak prosta domowa odżywka z żelatyny może ożywić Twój zamiokulkas i sprawić, że jego liście odzyskają soczystą zieleń.

Dzięki tej odżywce zamiokulkas przestanie "zipać niczym poradziecki ciągnik"

Zamiokulkas to kwiat pochodzący z suchych obszarów sawanny w Afryce. Na przełomie XX i XXI wieku zyskał on popularność jako roślina doniczkowa. W warunkach domowych jest on ceniony przede wszystkim za niewielkie wymagania pielęgnacyjne i właściwości oczyszczające powietrze. Zamiokulkas dobrze znosi czasowe przestojowe w podlewaniu i świetnie sprawdzi się u osób, które często wyjeżdżają. W przypadku zamiokulkasa zamiolistnego o wiele bardziej niebezpieczny jest nadmiar wody, który może prowadzić do gnicia korzeni i obumierania całej rośliny. Efektywnie poprawa on jakość powietrza, a także skutecznie usuwa toksyny takie jak benzen, formaldehyd, etylobenzen oraz ksylen.

Fakt, że zamiokulkas nie potrzebuje wymagającej pielęgnacji nie znaczy, że jest to kwiat samowystarczalny. Aby przez wiele lat rósł w doniczce potrzebuje on podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Przede wszystkim jest to podlewanie. W przypadku zamiokulkasa dostarczamy wodę, gdy podłoże jest suche. Zawszy usuwamy nadmiar wody zbierający się w podstawie doniczki. Raz na jakiś czas warto również zamiokulkasa nawozić. Zabieg ten wykonuje się nie tylko, gdy roślina zaczyna marnieć, ale także prewencyjnie na początku sezonu wegetacyjnego.

Świetnym sposobem na szybkie odżywienie zamiokulkasa jest żelatyna. Dostarcza ona między innymi azot, który wczesną wiosną odpowiedzialny jest za wzrost rośliny oraz rozrost liści. Poprawia on ogólny wygląd kwiatów oraz stymuluje do lepszego rozwoju. Nawóz z żelatyny sprawdzi się w przypadku, gdy liście zamiokulkasa żółkną i więdną. Dostarczy on potrzebne witaminy i minerały wspierające ogólną kondycję rośliny. Przygotowanie takiej odżywki jest banalnie proste. Wystarczy, że w 1 szklance gorącej wody rozpuścisz łyżeczkę żelatyny. Następnie należy dodać kolejne 3 szklanki wody i gotowe. Raz na miesiąc podlewaj tym zamiokulkasa, a szybko zauważysz efekty. Żelatyna sprawi, że pożółkłe liście znów zrobią się ciemnie zielone i soczyste.

Jak pielęgnować zamiokulkasa, aby cały czas zachwycał zielonymi liśćmi?

Zamiokulkas to roślina, która dobrze znosi przesuszenie, dlatego podlewaj go umiarkowanie. Ziemia w doniczce powinna przeschnąć na głębokość kilku centymetrów przed kolejnym podlaniem. Lepiej podlać mniej niż za dużo, ponieważ nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni. Zamiokulkas preferuje jasne stanowiska, ale bez bezpośredniego nasłonecznienia, które mogłoby poparzyć liście. Toleruje również półcień, jednak w takich warunkach jego wzrost może być wolniejszy. Optymalna temperatura dla zamiokulkasa to zakres od 20 do 25 stopni Celsjusza. Unikaj spadków temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza, gdyż roślina jest wrażliwa na chłód.

