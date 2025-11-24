Zamiokulkas to odporna roślina doniczkowa, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji, by zachować piękny wygląd.

Kluczowe dla jego zdrowia są rozproszone światło, odpowiednia ziemia oraz umiarkowane podlewanie – lepiej znosi suszę niż nadmiar wody.

Żółknięcie liści często świadczy o przelaniu, a brak wzrostu o zbyt małej doniczce lub niedoborach składników odżywczych.

Chcesz wiedzieć, jak uratować zamiokulkasa i sprawić, by bujnie rósł? Sprawdź, jak przygotować domową odżywkę!

Pochodzący z Afryki Wschodniej zamiokulkas zamiolistny wyrasta z kłączy, które mają zdolność gromadzenia wody, co czyni kwiat odpornym na suszę. Jeśli umieścimy go w przepuszczalnym podłożu, wybaczy nam, gdy zapomnimy o podlewaniu nawet przez trzy tygodnie. Jednak to, że kwiat zaliczany jest do „żelaznych roślin”, które mogą wiele przetrwać, nie czyni go zupełnie samowystarczalnym. Jeśli chcemy, aby pięknie się prezentował w pomieszczeniu, musimy o nie go zadbać.

Zamikokulkas zamiolistny. Ziemia i stanowisko

Zamioklukas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej.

Zamiokulkas. Podlewanie

Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Zamiokulkas. Rozmnażanie i pielęgnacja

Zamiokulkas niemal nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Od czasu do czasu można go zasilić nawozem. Świetnie sprawdzi się domowa odżywka, o której piszemy poniżej. Jednak oprócz podlewania i odpowiedniego stanowiska trzeba pamiętać o odpowiedniej doniczce. Przy przesadzaniu, do ziemi warto dodać garść żwiru. Dobrze, aby doniczka miała specjalne otwory, dzięki którym pozbędziemy się nadmiaru wody. Wiosną warto podzielić nadmiernie rozrośnięte kłącza. Można rozdzielić je rękami lub ostrym nożem. Każde z nich sadzimy w nowej doniczce wypełnionej odpowiednim podłożem i solidnie podlewamy (tylko za pierwszym razem).

Zamiokulkas ma żółte liście

Jednym z najczęstszych powodów żółknięcia liści zamiokulkasa jest złe podlewanie. Tak roślina reaguje na zbyt dużą wilgotność gleby. Niestety, jeśli liście zrobią się żółte, nie da się już przywrócić zielonej barwy. Jednak roślinę można uratować. Wystarczy obciąć żółte łodygi i przesadzić kwiat do nowego, suchego podłoża. Podlać, niewielką ilością wody, dopiero za tydzień.

Dlaczego zamiokulkas nie rośnie

Jedną z najczęstszych przyczyn braku nowych liści u zamiokulkasa jest zbyt mała doniczka. Choć panuje przekonanie, że kwiat dobrze czuje się w ciasnych osłonkach, to jednak w pewnym momencie doniczka staje się za mała i roślina nie ma miejsca na rozwój systemu korzeniowego, który jest magazynem składników odżywczych. Dlatego, jeśli chcesz, by kwiat wypuszczał nowe łodygi, przesadź go do odrobinę większej doniczki. Zamiokulkas rośnie bardzo powoli, jednak regularnie wypuszcza nowe liście. Jeśli tak się nie dzieje, mimo że stosujemy wszystkie powyższe zasady pielęgnacji, warto sprawdzić, czy korzenie rośliny nie są uszkodzone, lub czy ziemia zawiera odpowiednie składniki odżywcze. Zamia słabo rośnie w ubogiej glebie, dlatego w okresie wzrostu warto zasilić roślinę nawozem do roślin zielonych. Można także użyć domowej odzywki ze skórek od bananów.

Domowa odżywka do zamioklukasa

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to zbyt mała doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie lub też nieprawidłowe pH gleby. Bywa także, że roślina potrzebuje nawozu. Warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

Czy zamiokulkas jest trujący? Czy kwitnie i czy nadaje się do sypialni?

Zamikulkas jest ceniony ze względu na piękne mięsiste liście i sam w sobie jest ozdobą. W domowych warunkach raczej nie zakwitnie, ale nie jest to niemożliwe. Latem i jesienią starsze rośliny wytwarzają białokremowe kwiaty, które przypominają anturium. Nie jest to jednak spektakularny widok, choć może robić wrażenie ze względu na rzadkość tego zjawiska. Choć zamiokulkas należy do grupy roślino oczyszczających powietrze z formaldehydów i dobrze będzie rósł w zacienionej sypialni, to trzeba być ostrożnym, jeśli mamy zwierzęta. Zamiokulkas zamiolistny jest trujący. Wydzielającą toksyczne substancje, a dotykanie rośliny może powodować uczulenie, podrażnienie błon śluzowych, wymioty i szczypanie języka.