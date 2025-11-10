Już pół szklanki tego uratuje marniejącego zamiokulkasa. Roślina odzyska soczyście zielone liście. Domowa odżywka do zamiokulkasa do stosowana zimą

Zamiokulkas, "klejnot Zanzibaru", to wytrzymała roślina, która jednak jesienią i zimą potrzebuje wsparcia.

Zamiast drogich nawozów, możesz łatwo przygotować domową odżywkę, która pobudzi go do życia.

Odkryj, jak burak, bogaty w witaminy i minerały, może sprawić, że Twój zamiokulkas odżyje i będzie silniejszy w mgnieniu oka!

Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym zamiokulkasa. Roślina momentalnie się pobudzi

Domowe odżywki do roślin doniczkowych to świetna alternatywa do kupnych preparatów. Zamiokulkas to wyjątkowo odporna roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Pochodzi z Tanzanii, a dokładniej z Zanzibaru. Przez Anglików zamiokulkas nazywany jest "klejnotem Zanzibaru". W naturze występuje przede wszystkim w Afryce w niżowych i podgórskich lasach i sawannach. Coraz chętniej wybierany jest jako roślina doniczkowa do domów. Zamiokulkas jest odporny na krótkie okresy suszy i ne potrzebuje bardzo nasłonecznionego stanowiska. Jesienią i zimą warto zamiokulkasa dodatkowo odżywić. O tej porze roku rośliny (zwłaszcza doniczkowe) nie mają dostępu do potrzebnych im składników odżywczych. W przypadku zamiokulkasa świetnie sprawdzi się domowa odżywka z buraka. To popularne warzywo bogate jest w witaminy A, E, K oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo znajdziemy w nim także azot, fosfor, bor, magnez i potas. Wszystkie te składniki potrzebne są roślinom do wzrostu oraz ochrony systemów korzeniowych. Aby przygotować domową odżywkę do zamiokulkasa potrzebujesz 2 średniej wielkości buraków. Pokrój je w kostkę, a następnie dokładnie zmiksuj. Całość zalej 1 litrem wody i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Odżywka jest gotowa. Podlewaj nią zamiokulkasa raz w miesiącu. Pierwsze efekty działania odzywki będą niemalże od razu zauważalne. Roślina stanie się silniejsza oraz wyraźnie będzie w lepszej kondycji.

Jak pielęgnować zamiokulkasa jesienią i zimą?

Zamiokulkas nie potrzebuje dużej ilości słońca. Wystarczy mu półzacienione stanowisko. Zbyt duża ilość światła sprawia, że liście zamiokulkasa pokrywają się brązowymi plamami. Co ważne, zamiokulkas lubi ciepło i nawet zimą potrzebuje około 17 st.C. Roślina ta potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Na dnie doniczki warto rozłożyć piasek lub zrobić drenaż. Dobrze znosi okresu suszy i może przetrwać nawet 2 miesiące bez podlewania. Zamiokulkasa należy co kilka lat przesadzać. Młode osobniki wymagają przesadzania raz do roku.