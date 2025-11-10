Już pół szklanki tego uratuje marniejącego zamiokulkasa. Roślina odzyska soczyście zielone liście. Domowa odżywka do zamiokulkasa do stosowana zimą

Naturalna odżywka do kwiatów doniczkowych, która natychmiastowo podniesie marniejącego zamiokulkasa. Ten gatunek roślin doniczkowych nie jest trudny w pielęgnacji i nie ma wygórowanych potrzeb. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje i potrzebuje dodatkowego odżywienia i substancji poprawiających kondycję. Zwłaszcza jesienią i zimą rośliny potrzebują dodatkowego odżywienia i składników potrzebnych do prawidłowego wzrostu. Ta domowa odżywka natychmiastowo postawi marniejącego zamiokulkasa.

  • Zamiokulkas, "klejnot Zanzibaru", to wytrzymała roślina, która jednak jesienią i zimą potrzebuje wsparcia.
  • Zamiast drogich nawozów, możesz łatwo przygotować domową odżywkę, która pobudzi go do życia.
  • Odkryj, jak burak, bogaty w witaminy i minerały, może sprawić, że Twój zamiokulkas odżyje i będzie silniejszy w mgnieniu oka!

Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym zamiokulkasa. Roślina momentalnie się pobudzi

Domowe odżywki do roślin doniczkowych to świetna alternatywa do kupnych preparatów. Zamiokulkas to wyjątkowo odporna roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Pochodzi z Tanzanii, a dokładniej z Zanzibaru. Przez Anglików zamiokulkas nazywany jest "klejnotem Zanzibaru". W naturze występuje przede wszystkim w Afryce w niżowych i podgórskich lasach i sawannach. Coraz chętniej wybierany jest jako roślina doniczkowa do domów. Zamiokulkas jest odporny na krótkie okresy suszy i ne potrzebuje bardzo nasłonecznionego stanowiska. Jesienią i zimą warto zamiokulkasa dodatkowo odżywić. O tej porze roku rośliny (zwłaszcza doniczkowe) nie mają dostępu do potrzebnych im składników odżywczych. W przypadku zamiokulkasa świetnie sprawdzi się domowa odżywka z buraka. To popularne warzywo bogate jest w witaminy A, E, K oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo znajdziemy w nim także azot, fosfor, bor, magnez i potas. Wszystkie te składniki potrzebne są roślinom do wzrostu oraz ochrony systemów korzeniowych. Aby przygotować domową odżywkę do zamiokulkasa potrzebujesz 2 średniej wielkości buraków. Pokrój je w kostkę, a następnie dokładnie zmiksuj. Całość zalej 1 litrem wody i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Odżywka jest gotowa. Podlewaj nią zamiokulkasa raz w miesiącu. Pierwsze efekty działania odzywki będą niemalże od razu zauważalne. Roślina stanie się silniejsza oraz wyraźnie będzie w lepszej kondycji.

Jak pielęgnować zamiokulkasa jesienią i zimą?

Zamiokulkas nie potrzebuje dużej ilości słońca. Wystarczy mu półzacienione stanowisko. Zbyt duża ilość światła sprawia, że liście zamiokulkasa pokrywają się brązowymi plamami. Co ważne, zamiokulkas lubi ciepło i nawet zimą potrzebuje około 17 st.C. Roślina ta potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Na dnie doniczki warto rozłożyć piasek lub zrobić drenaż. Dobrze znosi okresu suszy i może przetrwać nawet 2 miesiące bez podlewania. Zamiokulkasa należy co kilka lat przesadzać. Młode osobniki wymagają przesadzania raz do roku.

